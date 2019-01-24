Türk Sanayisi İha'ları Gemiden Uçurmaya Hazırlanıyor

Türk savunma sanayisi, insansız hava araçlarının (İHA) piste ihtiyaç duymaksızın gemilerden havalanmasına ve denizlerdeki caydırıcılığın artmasına olanak sağlayacak teknolojiler üzerinde çalışıyor.

GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisi, insansız hava araçlarının (İHA) piste ihtiyaç duymaksızın gemilerden havalanmasına ve denizlerdeki caydırıcılığın artmasına olanak sağlayacak teknolojiler üzerinde çalışıyor.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yakın zamanda milli İHA'lar Anka, Bayraktar TB2 gibi hava platformları dahil oldu. İHA'lar envantere dahil olmalarının ardından karadaki pistleri kullanarak görev icra edebiliyor.



Bunun dışında dünyada fiilen ABD tarafından kullanılan ve Çin'in ise üzerinde çalıştığı bir teknolojiyle gemi üzerinden uçan platformlar katapultla fırlatarak havalandırılıyor. Her iki ülke de bunun için kullanımı basit, maliyet etkin, daha yüksek güç kapasiteleri sunması dolayısıyla elektromanyetik fırlatma sistemlerini tercih ediyor.



Türk savunma sanayisinde de bir süredir bu sistemden yola çıkılarak elektromanyetik top ürünleri geliştirilmeye başlandı. Bu çalışmalar, güç kaynakları, yüksek akım/voltaj anahtarlama ve kontrol sistemleri ile çalışma prensibi gibi ortak özellikler dolayısıyla elektromanyetik fırlatma sistemlerinin geliştirilmesine de imkan sağlıyor.



Elektromanyetik fırlatma sistemi, İHA'larla güçlendirilen Türk Deniz Kuvvetlerinin etkinliğine güçlü bir katkı sağlama potansiyeli taşıyor. Örneğin, envanterdeki Bayraktar TB2 bu sistemle donanmaya ait bir gemiden havalandığında 100-150 kilometrelik bir menzilde etkili olacak. Bu sayede Ege ve Akdeniz'deki güvenlik ve caydırıcılık da önemli oranda artacak.



Ayrıca bu sayede yıllar sürebilecek yeni bir İHA geliştirme sürecine gerek kalmayacak ve mevcut milli platformlara entegre edilebilecek bir sistem kazanılmış olacak.



Türkiye'de ilk elektromanyetik top ürünlerini ortaya koyan Yeteknoloji AŞ, sahip olduğu kabiliyetlerle elektromanyetik fırlatma sistemlerinin bileşenlerini de yerli olarak üretiyor.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İHA'lardan yararlanmaya başlamasıyla birlikte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar üzerine harekete geçen şirket, elektromanyetik katapultu gündemine aldı. Bu konuda kavramsal tasarım çalışmalarına başlayan Yeteknoloji AŞ, talep halinde 2-3 yıllık sürede 750 kilogramlık bir İHA'yı elektromanyetik fırlatma sistemiyle havalandırmayı hedefliyor.



"Çok önemli kabiliyetler kazandıracak"



Yeteknoloji AŞ Genel Müdürü Fazıl Hızal, AA muhabirine, elektromanyetik fırlatma sistemlerinin dünyada birçok uygulamayı hızlı şeklide değiştirdiğini söyledi.



Bu teknoloji sayesinde silah, top gibi ürünler üretilebilirken aynı zamanda katapult, fırlatıcı gibi teknolojilere yönelik çözümler de ortaya konulabildiğini belirten Hızal, Türkiye'nin ihtiyaçları dikkate alındığında bu tür teknolojilere daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Hızal, şu değerlendirmelerde bulundu:



"ABD ve Çin bu konuda uygulamalar yapıyor. Hatta ABD bu teknolojiyi envanterine aldı, gemilerinden elektromanyetik fırlatma sistemiyle uçak ve İHA kaldırabiliyor. Yakın zamanda Çin'in de bu teknolojiyi kullanmaya başlaması bekleniyor. Ülke olarak biz de bu teknoloji yarışında olmalıyız. Bu yarışa dahil olabilecek teknolojilere sahibiz. Sınıfında dünyanın en iyi İHA'larını yapabiliyoruz, elektromanyetik fırlatma sisteminin tüm bileşenlerini Türkiye'de üretebiliyoruz. Dolayısıyla yakın zamanda kendi elektromanyetik fırlatma sistemimizi yapıp, gemilerimizden İHA'larımızı havalandırabiliriz. Bu teknoloji silahlı kuvvetlerimize sahada çok önemli kabiliyetler kazandıracaktır."

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