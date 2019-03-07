Son Dakika Haberleri: Türk Savaş Gemileri Bulgaristan'da

Türk Savaş Gemileri Bulgaristan'da

1 saat önce

Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra eden Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı kapsamında TCG Kemalreis Fırkateyni ve TCG I. İnönü Denizaltısı Bulgaristan'ın Varna Limanı'na demirledi.

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Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra eden Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı kapsamında TCG Kemalreis Fırkateyni ve TCG I. İnönü Denizaltısı Bulgaristan'ın Varna Limanı'na demirledi.

Türkiye'nin Sofya Büyükleçiliğinden yapılan açıklamada, Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı'nın 27 Şubat- 8 Mart tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'e istinaden icra edildiği belirtildi.

"Tatbikata iştirak eden unsurlar tarafından 3 denizde 33 yurt içi ve 7 yurt dışı liman olmak üzere toplam 40 liman ziyareti icra edilmektedir." ifadelerine yer verilen açıklamada, bu kapsamda TCG Kemalreis fırkateyni ve TCG I. İnönü denizaltısı tarafından Varna Limanı'nın ziyaret edildiği bilgisi yer aldı.

Açıklamada, liman ziyareti sonunda TCG Kemalreis fırkateyni tarafından Bulgaristan Deniz Kuvvetleri unsurlarıyla geçiş eğitimi icra edileceği bildirildi.

Bulgaristan Ulusal Televizyonundan (BNT) yapılan açıklamada da Türk gemilerinin Karadeniz'in Bulgaristan karasularında Bulgar Deniz Kuvvetlerine ait Bodri firkateyni ile yapacağı çalışmalarla NATO kapsamında müttefik iki ülkenin kuvvetleri arasındaki uyumun artırılacağı vurgulandı.

Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı çalışmaları 8 Mart'ta tamamlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:45 Kaynak: AA

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