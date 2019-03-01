Türk savaş gemileri Ege'de hava savunma atışı yaptı
28 dakika önce
Türk savaş gemileri, Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nın üçüncü gününde Enez açıklarında hava savunma atışı gerçekleştirdi.
Türk savaş gemileri, Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nın üçüncü gününde Enez
açıklarında hava savunma atışı gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:35
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