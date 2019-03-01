Son Dakika Haberleri: Türk savaş gemileri Ege'de hava savunma atışı yaptı

Türk savaş gemileri Ege'de hava savunma atışı yaptı

28 dakika önce

Türk savaş gemileri, Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nın üçüncü gününde Enez açıklarında hava savunma atışı gerçekleştirdi.

Türk savaş gemileri Ege'de hava savunma atışı yaptı, System.String[]
Türk savaş gemileri, Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nın üçüncü gününde Enez açıklarında hava savunma atışı gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:35 

Enez, Ekonomi
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