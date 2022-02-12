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Türk savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Türk savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti

12.02.2022 13:13
Türk savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti

Türk savaş gemileri "TCG Kalkan (P-331)" hücum botu ve "TCG Mızrak (P-332)" numaralı savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru ilerledi.

Türk savaş gemileri "TCG Kalkan (P-331)" hücum botu ve "TCG Mızrak (P-332)" numaralı savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru ilerledi.

Türk savaş gemileri TCG Kalkan (P-331) ve TCG Mızrak (P-332) numaralı savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti. Saat 12.00 sıralarında Sarayburnu taraflarında bulunan gemi 12.30 sıralarında İki yakanın birbirine en yakın noktası olan Rumeli Hisarı açıklarından geçti. Gemiler Karadeniz'e doğru ilerledi. - İSTANBUL

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İstanbul Boğazı, Karadeniz, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türk savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika


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