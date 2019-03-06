Son Dakika Haberleri: Türk Savaş Gemileri Odessa'da

Türk Savaş Gemileri Odessa'da

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki 2 gemi "Mavi Vatan-2019 Tatbikatı" kapsamında Ukrayna'nın Odessa Limanı'na demirledi.

Türk Savaş Gemileri Odessa'da, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki 2 gemi "Mavi Vatan-2019 Tatbikatı" kapsamında Ukrayna'nın Odessa Limanı'na demirledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Martı hücumbotu TSK'nın Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de müşterek düzenlediği Mavi Vatan-2019 Tatbikatı'nın 'Yurt Dışı Liman Ziyaretleri' programı kapsamında Odessa Limanı'na demirledi. Limana bugün giriş yapan gemilerin 8 Mart'ta limandan çıkacağı biliniyor.

TSK tarafından paylaşılan 'Yurt Dışı Liman Ziyaretleri' programı kapsamında Odessa ile birlikte Varna, Köstence, Novorossıysk, Batum, Girne ve Gazimağusa limanlarına da eş zamanlı giriş yapılıp çıkılacağı belirtildi. - ODESSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:08 Kaynak: İHA

Ukrayna, TSK, Güncel
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