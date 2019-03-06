Türk Savaş Gemileri Odessa'da

Türk Silahlı Kuvvetleri
bünyesindeki 2 gemi "Mavi Vatan-2019 Tatbikatı" kapsamında Ukrayna
'nın Odessa Limanı'na demirledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) bünyesindeki TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Martı hücumbotu TSK'nın Karadeniz
, Akdeniz
ve Ege
'de müşterek düzenlediği Mavi Vatan-2019 Tatbikatı'nın 'Yurt Dışı Liman Ziyaretleri' programı kapsamında Odessa Limanı'na demirledi. Limana bugün giriş yapan gemilerin 8 Mart
'ta limandan çıkacağı biliniyor.
TSK tarafından paylaşılan 'Yurt Dışı Liman Ziyaretleri' programı kapsamında Odessa ile birlikte Varna
, Köstence, Novorossıysk, Batum
, Girne
ve Gazimağusa
limanlarına da eş zamanlı giriş yapılıp çıkılacağı belirtildi. - ODESSA