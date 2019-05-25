Son Dakika Haberleri: Türk savaş gemilerinden "çimariva" selamı

Türk savaş gemilerinden "çimariva" selamı

4 saat önce

Denizkurdu-2019 Tatbikatı'nda görevlerini tamamlayan 4 Türk savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Denizkurdu-2019 Tatbikatı'nda görevlerini tamamlayan 4 Türk savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Tatbikattan dönen gemiler Barbaros Hayreddin Paşa'ya "çimariva" selamı verdi. Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 131 savaş gemisinin katılımıyla gerçekleştirilen cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatında görevlerini tamamlayan TCG Bandırma korveti ile TCG Mızrak, TCG Atak ve TCG Kılıç hücumbotları birliklerine dönmek üzere saat 10.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi. Beşiktaş'ta Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ne bahriye geleneği olan "çimariva" selamı veren gemiler daha sonra Marmara Denizi'ne açıldı.
(Serdar Ünal/İHA)
Türk savaş gemilerinden çimariva selamı
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:36 Kaynak: İHA
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