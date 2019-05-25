Türk savaş gemilerinden "çimariva" selamı
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Denizkurdu-2019 Tatbikatı'nda görevlerini tamamlayan 4 Türk savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:36 Kaynak: İHA
Denizkurdu-2019 Tatbikatı'nda görevlerini tamamlayan 4 Türk savaş gemisi İstanbul Boğazı
'ndan geçti. Tatbikattan dönen gemiler Barbaros Hayreddin Paşa
'ya "çimariva" selamı verdi. Akdeniz
, Ege Denizi
ve Karadeniz
'de 131 savaş gemisinin katılımıyla gerçekleştirilen cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatında görevlerini tamamlayan TCG Bandırma
korveti ile TCG Mızrak, TCG Atak ve TCG Kılıç hücumbotları birliklerine dönmek üzere saat 10.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi. Beşiktaş
'ta Barbaros Hayreddin
Paşa Türbesi'ne bahriye geleneği olan "çimariva" selamı veren gemiler daha sonra Marmara Denizi
'ne açıldı.
(Serdar Ünal/İHA)
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