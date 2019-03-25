Son Dakika Haberleri: Türk Savaş Uçaklarının "Taciz Ettiği" İddiası

Türk Savaş Uçaklarının "Taciz Ettiği" İddiası

1 saat önce

Güvenlik kaynakları, Ege'de Türk jetlerinin herhangi bir taciz olayına karışmadığını, uçakların mutat görevlerini yaptığını belirtti.

Türk Savaş Uçaklarının
Güvenlik kaynakları, Ege'de Türk jetlerinin herhangi bir taciz olayına karışmadığını, uçakların mutat görevlerini yaptığını belirtti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın bugünkü faaliyeti sırasında Türk savaş uçaklarının tacizine uğradığına yönelik iddialar bazı basın yayın organlarında yer aldı.

Güvenlik kaynakları, Türk jetlerinin herhangi bir taciz girişiminin olmadığını, uçakların mutat görevlerini icra ettiklerini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:36 Kaynak: AA

Ege, Güncel
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