Türk Savaş Uçaklarının Yunan Silahlı Kuvvetlerini Taciz Ettiği İddiası
1 saat önce
Türk savaş uçaklarının, Ege Denizi'nde arama kurtarma çalışması yapan Yunan silahlı kuvvetleri unsurlarını taciz ettiği iddiaları yalanlandı.
Türk savaş uçaklarının, Ege Denizi
'nde arama kurtarma çalışması yapan Yunan silahlı kuvvetleri unsurlarını taciz ettiği iddiaları yalanlandı.
Alınan bilgiye göre, Yunanistan
basınında, Yunan silahlı kuvvetleri unsurlarının Ege Denizi'nde arama kurtarma çalışması yaptıkları esnada Türk savaş uçaklarınca tehlike yaratacak şekilde çok yakından taciz edildiğine yönelik iddialar yer aldı.
Güvenlik kaynakları, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:49 Kaynak: AA
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