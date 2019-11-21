Türk savunma sanayi konuşuldu

Düzce Üniversitesi'nin kişisel gelişim için eşsiz fırsat sunan halka açık 11. Açık Ders uygulamasında, Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Hasırcı, "Türk Savunma Sanayi" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.



Türk Savunma Sanayi'nin tarihçesi ile sunumuna başlayan Doç. Dr. Uğur Hasırcı, 1940'lı yıllarda ülkemizin tamamen dışa bağımlı hale geldiğini belirterek 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda bu durumun sancılarının fazlasıyla hissedildiğini ifade etti.



Son yıllarda savunma sanayinde yerli üretimin büyük aşama kaydettiğine dikkat çeken Doç. Dr. Hasırcı; HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ-TAİ gibi kurulan firmaların önemli projeler ürettiğinin altını çizdi. 2016 yılı sonu ile savunma ve havacılık sektörünün toplam cirosunun yaklaşık 6 milyar dolar olduğunu dile getiren Hasırcı, ihracatın ise 8 kat büyüdüğünü ifade ederek yıllar içerisinde sektördeki rakamların arttığını dillendirdi.



2017 yılı itibariyle 553 savunma sanayi projesinin toplam proje bedelinin 41 milyar dolar olduğu bilgisini paylaşan Doç. Dr. Uğur Hasırcı, günümüzde; Altay muharebe tankı, Milli Gemi Projesi MİLGEM, Atak helikopteri, BAYRAKTAR İnsansız Hava Aracı, Milli Piyade Tüfeği MPT-76, Lazer Güdümlü Füze gibi birçok savunma sanayi projelerinin başarıyla hayata geçirildiğini sözlerine ekledi.



Enerji, ilaç ve savunma sektörlerinin ülkeler için stratejik önemde olduğunu vurgulayan Hasırcı, ülkemizin ilaç ve savunma sanayinde yerli üretim noktasında irade koyduğunu ve önemli yol aldığını söyledi. Dünyanın en büyük savunma şirketleri listesinde yeni bir şirket olmasına karşın ASELSAN'ın 55, Türk Hava Uzay Sanayi'nin 64 ve ROKETSAN'ın 96. sırada olduğunu belirten Doç. Dr. Uğur Hasırcı, ülkemiz için en temel gereksinimin yarıiletken teknoloji, en büyük tehdidin ambargo olduğunu söyleyerek savunma sanayinde öğrencileri bekleyen fırsatlar ile sunumunu sonlandırdı.



Programın sonunda Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Uygur tarafından Doç. Dr. Uğur Hasırcı'ya teşekkür belgesi takdim edildi. - DÜZCE