Son Dakika Haberleri: Türk savunma sanayi ürünleri, Ukrayna'da görücüye çıktı (2)
Son Dakika Güncel Türk savunma sanayi ürünleri, Ukrayna'da görücüye çıktı (2)

Türk savunma sanayi ürünleri, Ukrayna'da görücüye çıktı (2)

44 dakika önce

Türk savunma devleri ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR ve Vestel'in de bulunduğu birçok uluslararası firmanın ürettiği son model teknolojik ekipman ve cihazlar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen "Silah ve Güvenlik 2019" sergisinde görücüye çıktı.

Türk savunma devleri ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR ve Vestel'in de bulunduğu birçok uluslararası firmanın ürettiği son model teknolojik ekipman ve cihazlar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen "Silah ve Güvenlik 2019" sergisinde görücüye çıktı.

8-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek sergi, savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren birçok uluslararası şirketin yanı sıra askeri yetkili ve güvenlik uzmanını da ağırlıyor.

Türk savunma sanayi ürünleri, Ukrayna'da görücüye çıktı (2)

Ukrayna, Vestel, Kiev, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:18 Kaynak: AA
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