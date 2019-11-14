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Türk Savunma Sanayii kabiliyetleri Asya-Pasifik'te sergilenecek

6 saat önce

Türk Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen fuarlarından Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı'na katılıyor.

Türk Savunma Sanayii kabiliyetleri Asya-Pasifik'te sergilenecek, System.String[]

Türk Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen fuarlarından Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı'na katılıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde 32 firma ve SSI ile geniş bir katılım sağlanan fuarda ATAK Helikopteri başta olmak üzere, hava araçları, deniz sistemleri, mühimmatlar sergilenecek.

Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen fuarlarından Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı, 18-21 Kasım 2019 tarihleri arasında Bangkok'ta düzenlenecek. Fuara ülkemiz adına Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde 32 firma ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) ile milli katılım sağlanacak. Fuara Asya ülkeleri başta olmak üzere 68 farklı ülkeden 16 binden fazla katılımcının gelmesi bekleniyor.

Türk Savunma Sanayii firmalarınca geniş bir yelpazede katılım sağlanacak olan bu fuarda ATAK Helikopteri başta olmak üzere, hava araçları, deniz sistemleri, mühimmat ve küçük kalibre silahlar, flowforming makineleri ve öne çıkan çok sayıda milli ürün sergilenecek. Türk resmi delegasyonu fuar sırasında, ev sahibi ülke makamları ve katılım sağlayacak diğer ülke delegasyonları ile görüşmeler gerçekleştirilecek.

(Mehmet Kalay/İHA)

Bangkok, Tayland, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:20 Kaynak: İHA
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