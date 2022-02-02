Üye Girişi
Türk savunma sanayiinde bir ilk: ASFAT'tan NFT serisi - Son Dakika

Türk savunma sanayiinde bir ilk: ASFAT'tan NFT serisi

02.02.2022 15:37
Türk savunma sanayiinde bir ilk: ASFAT'tan NFT serisi

Türk savunma sanayii şirketlerinden ASFAT, Mayın Temizleme Teçhizatı MEMATT NFT Koleksiyonu'nu duyurdu.

Türk savunma sanayii şirketlerinden ASFAT, Mayın Temizleme Teçhizatı MEMATT NFT Koleksiyonu'nu duyurdu.

Savunma sanayii sektöründe bir ilke imza atan ASFAT, ilk defa dijital bir savunma sanayii içeriğini NFT teknolojisi ile lisansladı ve bu yeni teknolojik gelişmeyi resmi sosyal medya hesaplarından açıkladı. Tüm dünyada yeni bir internet çağı olarak kabul edilen Web3 dönüşümünün başladığı bir dönemde adı sıkça duyulan NFT çalışmalarına böylece Türkiye'den savunma sanayii şirketi ASFAT'da katılmış oldu.

Şirket, MEMATT'a ait dijital içeriklere telif hakkı lisanslarını yerleştirerek geleceğin interneti olarak kabul edilen Web3 ekosisteminde de şimdiden yerini aldı. Tasarlanan NFT'ler arasında dünyanın ileri gelen mekanik mayın temizleme cihazlarından olan; Azerbaycan, Burkina Faso, Togo gibi ülkelere ihraç edilen MEMATT'ın 3 görsel çalışması bulunuyor. Koleksiyonun ilerleyen günlerde güncelleneceği ve Web3 çağı içerisinde diğer ASFAT projelerinin de yer alması için çalışmalara başlandığı açıklandı.

(Huzeyfe Tarık Yaman/ İHA)

YORUMLAR
500

Türkiye, Medya, Mayın, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk savunma sanayiinde bir ilk: ASFAT'tan NFT serisi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:39 Üç büyüklerden bekleniyordu, hamleyi Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de top koşturacak
15:23 Kış Kartalı Harekatı'nın bilançosu açıklandı: 60 hava aracı kullanıldı, 80'e yakın hedef vuruldu!
15:17 Oyuncu Müfit Can Saçıntı yıllar sonra itiraf etti: Ayakkabı fetişi olabilirim
15:15 Ziraat Odası Başkanı'ndan isyan: Üreticide 2.5 TL olan kabak, markette nasıl 28 TL olur?
15:12 Son Dakika! DBP İl Başkanı Seval Gülmez tutuklandı
15:07 Kefaletle serbest kaldı! Greenwood, sevgilisine saldırıp tecavüze kalkışmıştı
15:06 İstanbul'un fenomen köpeği Boji, kripto piyasasında da fenomen olmaya aday
15:00 Sadakatsiz'de bugün neler olacak? Volkan, herkesin önünde Aras'a saldırır
14:50 Menemen yapmak hayal oldu: Domates altınla yarışıyor! 1 yılda tam yüzde 142 arttı
14:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizin hayatınızda mum, gaz lambası vardı Bay Kemal!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 15:48:36. #1.13#
SON DAKİKA: Türk savunma sanayiinde bir ilk: ASFAT'tan NFT serisi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement