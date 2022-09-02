ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Eylül 2022

6 Nisan 1920

1- Türk savunma sanayisi "buluta" çıkacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı "bulut bilişim" teknolojisinin savunma sanayisi alanında kullanımı ve Türkiye'nin bu altyapının sunduğu olanaklardan en etkin şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla hazırlık yapıyor

MilSOFT Genel Müdürü Adnan Metin: "Savunma Sanayii Başkanlığımızın hazırlıklarını yaptığı, yakın dönemde bir ihtimal ihaleye çıkacağı bir gündem söz konusu"

"Atıl veri merkezi yatırımlarının önüne geçmek gerekiyor. Türkiye'nin savunma sanayisinde veya kamu sektöründe milli ve yerli çözümlerin yer bulduğu güvenlik katmanını oluşturmak için bulut yine önemli fırsatlardan birisi"

(Göksel Yıldırım/Samsun) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türk girişimcilerin ürettiği yerli "kemik çimentosu"na FDA onayı

Diz ve kalça protezi ameliyatlarında sıklıkla kullanılan "antibiyotikli kemik çimentosu"nu 2019'dan beri yerli imkanlarla üreten girişimci kardeşler Hüseyin ve Kenan Kara, kısa süre önce ürünlerine ABD Gıda ve İlaç Dairesi onayını aldı

Hüseyin Kara:

"Bizim için çok gurur verici bir gelişme. Çünkü antibiyotikli kemik çimentosunda Türkiye'de FDA onayını alan ilk, dünyada ise 17'nci firmayız. Türkiye'deki vakaların büyük bölümünde ürünümüz kullanılıyor, 12 ülkeye ihracat yapıyoruz"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Avrupa ülkeleri enerji krizine karşı kemer sıkıyor

Avrupa ülkeleri, kamu binalarında aydınlatmaları kapatıyor ve ısıları düşürüyor

Pek çok ülke enerji ürünlerindeki vergileri hafifletiyor

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Belçika tüketicilere enerji fatura desteği veriyor

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel) (Grafikli)

4- Beşiktaş hem ligde hem borsada liderlik koltuğuna oturdu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri geçen ay yatırımcısını sevindirirken, Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 88,8 ile borsada da yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları da yüzde 53,1 ile Şubat 2020'den bu yana en yüksek aylık getiriyi elde etti

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

5- Minikler okula ilk adımlarını uyum eğitimi ile atacak

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk kez uygulanacak yeni uyum eğitimi programı kapsamında öğretmenler, öğrenci velilerini okula davet ederek "okula uyum bilgilendirme toplantıları" düzenleyecek

Yeni programa göre, okula uyum sürecinde veliler, çocuklarıyla birlikte bir gün okula gelecekler, okulun iç ve dış mekanlarını beraber gezerek tanıyacaklar

(Selma Kasap/Ankara)

6- Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı 3,4 milyar sporsevere ulaşacak

Geçen yıl Türkiye'nin tanıtımına 300 milyon avroluk katkı sağlanırken, bu yıl rakamın 400 milyon avroyu aşması bekleniyor

Organizasyonda Türkiye'yi 13 sporcu temsil edecek

(Muhammed Boztepe/Ankara) (Grafikli)

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