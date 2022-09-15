Türk savunma sanayisi "MARLIN SİDA" ile dünyada ilke imza attı

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Türk savunma sanayisi, dünyanın elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracına imza attı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin yeni ürününü duyurdu.

Demir, "Türkiye sahada oyun değiştirici olarak gösterilen SİHA'larından sonra, SİDA'larıyla (Silahlı İnsansız Deniz Aracı) da iddiasını ortaya koyuyor. MARLIN SİDA dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı oldu. Geriden gelen değil, öncü olan Türkiye." ifadelerini kullandı.

İsmini açık denizlerde çok süratli ilerleyebilen bir balık türünden alan MARLIN SİDA, üstün teknolojisi ve taşıyabildiği faydalı yüklerle benzerlerinden ayrışıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN ve SEFİNE Tersanesi iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirilen MARLIN'in, kıyı veya açık denizde savunma ve taarruz maksatlı deniz harbi operasyonlarında kullanılması planlanıyor.