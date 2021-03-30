Türk savunma sanayisi en üst lige hazırlanıyor - Son Dakika

Türk savunma sanayisi en üst lige hazırlanıyor

30.03.2021 23:11
Türk savunma sanayisi en üst lige hazırlanıyor, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin kendisini seçili bazı teknoloji, alan ve ürünlerde savunma sanayisinin en üst liginde oynayan oyuncu olmaya hazırlaması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin kendisini seçili bazı teknoloji, alan ve ürünlerde savunma sanayisinin en üst liginde oynayan oyuncu olmaya hazırlaması gerektiğini söyledi.

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçıları Derneği (SASAD) 31. Olağan Genel Kurulu, Türk savunma sanayisinin önde gelen kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Demir, burada yaptığı konuşmada, sektördeki tüm paydaşlarla bir aile gibi Türk savunma sanayisini geliştirmek için yıllarca çalıştıklarını söyledi.

Geleceğin savunma sanayisi trendleri üzerine başladıkları çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Demir, bu yolda sektör olarak hep beraber yüründüğünü ifade etti.

Savunma sanayisinin önemine değinen Demir, şöyle konuştu:

"Günümüzdeki gelişmelere bakarsak ülkemizin içerisinde geçtiği şartlar, çevremizde oluşan konjonktür artık bu anlamda da Türkiye'nin hiçbir ihmale gelmeyecek şekilde güçlü olmasını ve bu gücün de kendi öz kaynaklarından oluşuyor olmasını gerekli kılıyor. Bu anlamda da ilk odaklanacağımız alan savunma sanayisi. Kendi gücümüzü sahaya yansıtacak unsurları kendimizin üretiyor olması ve kimseye muhtaç olmadan, bunları sahaya sürebilmemiz gerekmektedir. Atalarımız ne demiş "Hazır ol cenge istersen sulhu salah." Türkiye politika olarak barışçıl politikalardan hiçbir zaman vazgeçmedi, barışı önceledi ve öncelemeye devam ediyor. Sulh ve salah içinde olmanın da hazır olmakla sağlanabileceğinin bilinci içinde bu yolda teknoloji geliştirmeye hazırlıklarımızı azami ölçüde yapmaya ve bir an bile gaflette bulunmamaya azmetmiş olmalıyız."

Demir, bu hedef ve ideal doğrultusunda yürüyüşe emin adımlarla devam ettiklerini söyledi. İsmail Demir, "Dünyada son yıllarda yaptığımız atılımlarla bazı alanlarda önde gelen ülkeler arasına girdiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Seçili bazı teknolojilerde, alan ve ürünlerde artık Türkiye kendisini en üst ligde oynayan oyuncu olmaya hazırlamalıdır. Bunun da altyapısını savunma ve havacılık sanayimiz oluşturacaktır." dedi.

Sürdürülebilirlik için ihracatın önemini vurgulayan Demir, sektör açısından bir diğer önemli unsurun da dünyada alanında en çok aranan, ihtiyaç duyulan teknoloji ve ürünler ortaya koyan şirketler oluşturabilmek olduğunu dile getirdi.

"Yeni stratejiler belirlememiz gerekiyor"

"Yeni ihracat modelleri, metotları ve teşebbüslerini konuşmamız, stratejileri belirlememiz gerekmekte" diyen Demir, şunları kaydetti:

"Aynı şeyleri yaparak aynı sonuçları alırız. Artık değişik şeyler yapmak değişik sonuçlar almak daha ileri gitmek için bir gereklilik arz etmektedir. Devletten devlete satışlar ve kredi mekanizmaları konusunda aslında önümüzde bir engel yok. Bunu yasal bir mevzuat ve yapıya kavuşturmakla ilgili adımlardan söz ederken işi yapmak bağlamında çok fazla bir engelin olmayacağını belirtmek istiyorum. Yani eğer devletten devlete satış söz konusu ise biz masadayız. Savunma Sanayii Başkanlığı, savunma ve havacılık sanayisi ihracatında devletin olması gereken her ortamda şirketlerimiz adına masada bulunup, o satışı yapabilir."

İsmail Demir, sektördeki her oyuncunun değerinin büyük olduğunu söyledi. Özellikle ana yüklenici pozisyonundaki şirketlerin ekosisteme çok dikkatli davranması, küçük firmaları ezmek yerine kalkındırmaya çalışmaları gerektiğini dile getiren Demir, büyük yapıların da dünya liginde güreşmeye başlamaları gerektiğini ifade etti.

Demir, "İhracatın daha iyi seviyelere ulaşması için devletten devlete satış ve finans desteği gibi konularda düzenlemelerin etkinleştirilmesinin yanı sıra her türlü desteğe hazırız." dedi.

İsmail Demir, sektörün geldiği aşama nedeniyle tüm savunma ve havacılık sanayisini kutladı.

SASAD'ın yeni yönetimi belirlendi

SASAD Yönetim Kurulu Başkanı Öner Tekin de savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 65'in üzerine çıktığını, 2023'te bunun yüzde 75'e çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Zorlayıcı hedeflere ulaşmak için tüm sektörün yoğun çaba gösterdiğini ifade eden Tekin, sektördeki yetenekleri geliştirmeye yönelik atılan çeşitli adımların devrim niteliğinde etkiler oluşturacağına inandığını söyledi.

Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda SASAD Yönetim Kurulu asil üyeliklerine FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, AYESAŞ Genel Müdürü Öner Tekin, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, AlpTeknik Havacılık Genel Müdürü Yılmaz Güldoğan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü Yasin Akdere, NANObiz Genel Müdürü Zeynep Öktem, Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Alparslan, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay, BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun seçildi.

İsmail Demir, Havacılık, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk savunma sanayisi en üst lige hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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