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Türk savunma sanayisi Kuveyt'te görücüye çıktı
6 saat önce
Fuardan detaylar Kurdele kesimi Fuara katılan Türk firma stantlarından detaylar KUVEYT - Türk savunma sanayisi firmaları, yeni fırsat ve iş birliği imkanları için Kuveyt'te düzenlenen Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'na (GDA 2019) katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:05 Kaynak: AA
Fuardan detaylar
Kurdele kesimi
Fuara katılan Türk firma stantlarından detaylar KUVEYT - Türk savunma sanayisi firmaları, yeni fırsat ve iş birliği imkanları için Kuveyt'te düzenlenen Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'na (GDA 2019) katıldı.
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