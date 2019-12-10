Son Dakika Haberleri: Türk savunma sanayisi Kuveyt'te görücüye çıktı
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Türk savunma sanayisi Kuveyt'te görücüye çıktı

6 saat önce

Fuardan detaylar Kurdele kesimi Fuara katılan Türk firma stantlarından detaylar KUVEYT - Türk savunma sanayisi firmaları, yeni fırsat ve iş birliği imkanları için Kuveyt'te düzenlenen Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'na (GDA 2019) katıldı.

Fuardan detaylar

Kurdele kesimi

Fuara katılan Türk firma stantlarından detaylar KUVEYT - Türk savunma sanayisi firmaları, yeni fırsat ve iş birliği imkanları için Kuveyt'te düzenlenen Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'na (GDA 2019) katıldı.

Türk savunma sanayisi Kuveyt'te görücüye çıktı

Körfez, Kuveyt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:05 Kaynak: AA
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