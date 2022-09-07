Azerbaycan ordusu, HAVELSAN yazılımlarını kullanacak - Son Dakika
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Azerbaycan ordusu, HAVELSAN yazılımlarını kullanacak

07.09.2022 13:55
Azerbaycan ordusu, HAVELSAN yazılımlarını kullanacak

Türk savunma sanayisi şirketi HAVELSAN Azerbaycan Ülke Direktörü Erhan Abdullah Kanat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı yazılımların, Azerbaycan'da da kullanılması için çalışmalara başladıklarını ve çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

Türk savunma sanayisi şirketi HAVELSAN Azerbaycan Ülke Direktörü Erhan Abdullah Kanat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı yazılımların, Azerbaycan'da da kullanılması için çalışmalara başladıklarını ve çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliği yaptığı, Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin en önemli savunma fuarı ADEX 2022'de 41 Türk şirketi de yer alıyor. Türk şirketleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle fuara en büyük katılımı sağlıyor.

Türk savunma ve bilgi teknolojileri şirketi HAVELSAN, fuarda, insansız kara aracı Barkan, insansız hava aracı Baha, Uçuş Pisti Yabancı Cisim, Kalıntı Tespit ve Uyarı Sistemi FODRAD, Kuş Tespit Radarı KUŞRAD'ın da aralarında bulunduğu ürünlerin maketlerini sergiliyor.

HAVELSAN Azerbaycan Ülke Direktörü Kanat, AA muhabirine, Azerbaycan'la yaptıkları iş birliklerini değerlendirdi.

Kanat, Azerbaycan'da 2006'dan bu yana faaliyet gösterdiklerini, 2. Karabağ Savaşı sonrasında çalışmaların yoğunlaştığını, 1,5 yıl önce de Azerbaycan ofisinin kurulduğunu hatırlattı.

HAVELSAN'ın, Türk ordusunun tüm askeri yazılımlarını yaptığını, Azerbaycan ordusunun Türk ordusu model alınarak yeniden yapılandırıldığını belirten Kanat, "Askeri yazılımlarımızın (Azerbaycan'da) kullanılması için çalışmalarımıza başladık. Projelerimiz devam ediyor ve kısa sürede tamamlanacak." bilgisini paylaştı.

Erhan Abdullah Kanat, Azerbaycan'ın farklı kuvvet komutanlıklarıyla da yazılım konusunda görüşmelerin sürdüğünü, Azerbaycan'ın deniz gücünün caydırıcılığının artırılması için de çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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