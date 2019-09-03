Türk savunma sanayisinden Londra'da tanıtım atağı
4 saat önce
Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul, Türkiye'nin dev savunma sanayi firmalarının yer aldığı 21 üyesiyle "DSEI 2019, Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı"na katılacak.
Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul, Türkiye'nin dev savunma sanayi firmalarının yer aldığı 21 üyesiyle "DSEI 2019, Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı"na katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:04
Soylu'dan imamoğlu'na: başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz Mahkeme savcı kiraz'ın şehit edilmesi davasında gerekçeli kararını açıkladı PISA direktörü Türk eğitim sistemini değerlendirdi: Yoksul öğrencinin şansı kısıtlı Netflix, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı