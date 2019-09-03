Son Dakika Haberleri: Türk savunma sanayisinden Londra'da tanıtım atağı
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Türk savunma sanayisinden Londra'da tanıtım atağı

4 saat önce

Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul, Türkiye'nin dev savunma sanayi firmalarının yer aldığı 21 üyesiyle "DSEI 2019, Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı"na katılacak.

Türk savunma sanayisinden Londra'da tanıtım atağı, System.String[]

Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul, Türkiye'nin dev savunma sanayi firmalarının yer aldığı 21 üyesiyle "DSEI 2019, Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı"na katılacak.

İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:04 
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