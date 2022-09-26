TSK Güçlendirme Vakfı 35. kuruluş yıl dönümünü kutluyor - Son Dakika
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TSK Güçlendirme Vakfı 35. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

26.09.2022 15:34
TSK Güçlendirme Vakfı 35. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketleri ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN'ı bünyesinde barındıran Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) personeli, 35'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketleri ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN'ı bünyesinde barındıran Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) personeli, 35'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TSKGV Genel Müdürü Sadık Piyade ve Vakıf çalışanları Aslanlı Yol'dan geçerek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Sadık Piyade, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atam, büyük Türk milletinin katkılarıyla var olan TSKGV'nin 35'inci kuruluş yıl dönümünde huzurunuzdayız. Vakfımız, kuruluş kanununa uygun olarak milli harp sanayinin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması ve harp silah, araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün artırılmasına katkı sağlamaya yönelik görevini sürdürmektedir. 35 yıl önce büyük özveri ve gayretlerle kurulan TSKGV, halkımızla tesis edilen gönül bağını güçlendirerek yüce milletinden aldığı güç ve destekle bugünkü seviyesine ulaşmıştır. Bu değerli destekler neticesinde vakıf bağlı ortaklıkları, kuruluşundan bugüne kadar büyük bir aşama kaydetmiş, Türk savunma sanayisinde lider, dünyada söz sahibi konuma ulaşmıştır. 35'inci kuruluş yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutlayan TSKGV, açtığınız çağdaş uygarlık yolunda, savunma sanayimize ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya dün olduğu gibi bugün de aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Size olan minnet duygularımızla aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz."

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Kaynak: AA

Anıtkabir, Aziz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TSK Güçlendirme Vakfı 35. kuruluş yıl dönümünü kutluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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