Üye Girişi
Türk savunma sanayisinin yeni yıldızı Fedai! Yabancı İHA'ların korkulu rüyası - Son Dakika

Türk savunma sanayisinin yeni yıldızı Fedai! Yabancı İHA'ların korkulu rüyası

10.10.2021 16:32

Her geçen gün önemli bir ilerleme kaydeden Türk savunma sanayisinin yeni yıldızı "Fedai" görücüye çıktı. Fedai, son dönemde başka ülkelere yönelik saldırıları artan İHA'lara karşı tedbir amaçlı görev alacak. Tehdit durumunda yabancı İHA'ları etkisiz hale getirebilecek.

Türk savunma sanayisi kısa sürede bünyesine kattığı yeni silahlarla güçlenmeye devam ediyor. Türk İHA ve SİHA'larının dünya genelinde rağbet görmesinin ardından savunma sanayisinin yeni yıldızı Fedai de ilk kez görücüye çıktı. Yeni nesil savunma sistemi, yabancı İHA'lara göz açtırmayacak. Gerektiğinde saldırıya da geçebilecek.

İLK UÇUŞUNU ÇOK YAKINDA YAPACAK

Saldırı amaçlı drone ve insansız hava araçlarının (İHA) etkisiz hale getirecek Fedai'nin ilk uçuşu yakın zamanda gerçekleştirilecek. Bu ay içinde de gerçek dronlara karşı bir gösterimin yapılması hedefleniyor. Transvaro İcra Kurulu Üyesi Güray Ali Canlı yaptığı açıklamada, Fedai'nin, kamikaze İHA/drone saldırılarını durdurmak amacıyla geliştirilen bir koruma sistemi olduğunu ama ihtiyaç doğrultusunda ilerleyen dönemde aracının kendisinin de saldırı amacıyla kullanılabileceğini söyledi.

"YABANCI İHA'LARI DURDURMAK İÇİN EN İYİ YÖNTEM"

Bu tür insansız sistemlerin son yıllarda çok hızlı geliştiğini ifade eden Canlı, otonom ve sürü halinde uçan saldırı İHA'larını durdurmanın neredeyse imkansız hale geldiğine dikkati çekti. Canlı, Suudi Arabistan'ın petrol rafinerilerine bu tür araçlarla geçen yıl yapılan saldırıların dünyayı petrol krizine sürükleyecek boyuta geldiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Küçücük İHA'ların günümüzde dev etkileri olabiliyor. Bunları düşürmek için birçok yöntem geliştirildi ama en etkilisi bunları havada vuran İHA atmak. Bu konuda dünyada birçok çalışma başladı. Bu çalışmaları inceledik. Bu çalışmaların en önemli tarafı bu ürünleri satın alamıyorsunuz, kullanamıyorsunuz. Bunun üzerine biz de kendi çözümümüzü, Türk tipi milli çözümümüzü ürettik. Bunu dünyada var olan 5 ya da 6 çözüm arasında en iyi çözüm olarak görüyoruz. Fedai'nin kanat ve izleyici takip mekanizması yapısı diğer tüm ürünlerden farklı ve bizde bunları patente döküp 2 patent başvurusu yaptık, o şekilde yola çıktık."

Türk savunma sanayisinin yeni yıldızı Fedai! Yabancı İHA'ların korkulu rüyası olacak

TÜPTEN OTOMATİK OLARAK AYRILIYOR

İHA'lar kullanılarak askeri tesislere, havaalanlarına, hangarlara, kritik devlet dairelerine, petrol rafinerilerine, limanlara saldırılar düzenlendiğine değinen Canlı, bunları önlemek amacıyla geliştirilen; Fedai, radar, termal kamera ve kontrol biriminden oluşan drone önleme sistemine "drone killer"dan yola çıkarak DROKA adını verdiklerini söyledi. Canlı, radar 10-12 kilometreden herhangi bir uçan yabancı cismi tespit ettiğinde elektro optik süitin gündüz, gece, sis fark etmeksizin oraya döndüğüne ve cismin analiz edilerek tahdit olup olmadığına karar verildiğine işaret ederek, gelen cismin koordinat, yön, hız bilgilerinin oto pilota yüklenmesi sonrasında Fedai'nin tüpten otomatik ayrılarak hedefe yöneldiğini aktardı.

Türk savunma sanayisinin yeni yıldızı Fedai! Yabancı İHA'ların korkulu rüyası olacak

"GÖREV İPTAL İSE HAVADA PATLIYOR"

Fedai'nin tehdide yaklaşınca kendi optik arama sistemiyle hedefin üzerinde, sürü halinde ise içinde patladığını belirten Canlı, "Oldukça geniş bir yarıçap içerisinde etkili, yani vurmasına gerek yok. Çok etkili harp başlığı var, tehditlerin hepsini düşürüyor. Görev iptal edilirse meskun mahal üzerindeyse havada patlatılıyor, değilse paraşüt açarak aşağı indiriliyor ve tekrar kullanıma hazırlanıyor." diye konuştu.

Türk savunma sanayisinin yeni yıldızı Fedai! Yabancı İHA'ların korkulu rüyası olacak

"HER ŞEYİ TÜRK FİRMASINA AİT"

Fedai'yi geliştirme sürecinde gelinen aşamaya ilişkin de bilgiler veren Canlı, şunları kaydetti:

"Fedai'nin kalıpları, modellemeleri, hesaplamaları, optik aracısı, LİDAR'ı bitti, fırlatma tüpü yapılıyor. İlk başta fırlatma tüpünden atacağız. Karbon kalıpları bitti, Garanti Kompozit firmamız tarafından yapılıyor. Harp başlığı bitti, Troy Teknoloji Savunma tarafından yapıldı. Oto pilotu, paraşüt indirme mekanizması bitti. Komuta kontrol mekanizması HAVELSAN tarafından son aşamaya getirildi. Bu ay sonunda artık silahlı kuvvetler, Savunma Sanayii Başkanlığı mensuplarına göstereceğimiz halde olacak. Birkaç deneme yaptık. Kalıpları yapıldığı için artık peş peşe atabiliyoruz. Ay sonunda gerçek drone düşürmek şeklindeki bir gösterimi ilgililerin dikkatine ve görüşlerine sunmayı hedefliyoruz."

SALDIRI AMACIYLA DA KULLANILABİLECEK

Canlı, öncelikli hedeflerinin silahlı drone ve İHA'ları düşürmek olduğunu ancak ihtiyaca göre harp başlığı değiştirilerek Fedai'nin anti-tank, anti-personel bir savunma sistemi ya da kendisi saldırı yapabilen bir araç olarak kullanılabileceğini dile getirdi.

Türk savunma sanayisinin yeni yıldızı Fedai! Yabancı İHA'ların korkulu rüyası

İhlas Haber Ajansı, Saldırı, Drone, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk savunma sanayisinin yeni yıldızı Fedai! Yabancı İHA'ların korkulu rüyası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu sözler ortalık karıştırır! Yaptığı iyilikle övünen Demet Akalın, Gülben Ergen'i yerden yere vurdu 16:30 Bu sözler ortalık karıştırır! Yaptığı iyilikle övünen Demet Akalın, Gülben Ergen'i yerden yere vurdu 29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi 16:28 29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi İstanbul'daki taksi soruna İlber Ortaylı'da tepki gösterdi: İnsanlar evlerine gidemiyor 16:25 İstanbul'daki taksi soruna İlber Ortaylı'da tepki gösterdi: İnsanlar evlerine gidemiyor
Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı 15:25 Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı 14:42 Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi 14:38 Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde 14:25 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor 13:32 Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor

Son Dakika Haberleri
16:28 Eşini öldüren emekli öğretmen kendini bu sözlerle savundu: Çok konuşuyordu
16:28 29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi
16:26 İngiliz uzman, "Bu kış çok zor geçecek" diyip grip ve koronavirüse karşı uyardı: Ölüm oranı 2 kat arttı
16:24 İstanbul'daki taksi soruna İlber Ortaylı'da tepki gösterdi: İnsanlar evlerine gidemiyor
15:35 Düğün magandası dehşet saçtı! Kendisi yaralandı, vurduğu kadın yaşamını yitirdi
15:26 Yarış öncesi İstiklal Marşı'nı seslendiren Göksel, performansıyla dinleyenleri mest etti
15:25 Son Dakika: İstanbul Park'ta kırmızı ışıklar söndü! Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk virajda spin
15:24 Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı
15:22 Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi
15:20 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 10 Ekim 2021
Ankara Garı saldırısında hayatını kaybeden 103 kişi anıldı! İzinsiz gösteri yapıp olay çıkaran 18 kişi gözaltına alındı Ankara Garı saldırısında hayatını kaybeden 103 kişi anıldı! İzinsiz gösteri yapıp olay çıkaran 18 kişi gözaltına alındı         
16:32
Eşini öldüren emekli öğretmen kendini bu sözlerle savundu: Çok konuşuyordu Eşini öldüren emekli öğretmen kendini bu sözlerle savundu: Çok konuşuyordu         
16:29
İngiliz uzman, İngiliz uzman, "Bu kış çok zor geçecek" diyip grip ve koronavirüse karşı uyardı: Ölüm oranı 2 kat arttı         
16:27
Son Dakika: İstanbul Park'ta kırmızı ışıklar söndü! Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk virajda spin Son Dakika: İstanbul Park'ta kırmızı ışıklar söndü! Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk virajda spin         
15:26
Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi         
15:23
MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken "bölücü kebapçılar" sözleri üzerine canlı yayında açıklama yaptı         
14:41
Formula 1 Türkiye öncesi talihsizlik! Yola dökülen yük trafiği kilitledi Formula 1 Türkiye öncesi talihsizlik! Yola dökülen yük trafiği kilitledi         
14:28
Vatandaşlar gece yarısı görünce korktular! Yaklaştıklarında su samuru olduğunu fark ettiler Vatandaşlar gece yarısı görünce korktular! Yaklaştıklarında su samuru olduğunu fark ettiler         
13:41
Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya cevap: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya cevap: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin         
12:38
Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi         
12:34
e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek         
12:32
Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı         
11:07
Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine "sulhu bozun" rüşveti         
11:06
Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu         
10:35
500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı         
10:05
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2021 16:37:16. #1.12#
SON DAKİKA: Türk savunma sanayisinin yeni yıldızı Fedai! Yabancı İHA'ların korkulu rüyası - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement