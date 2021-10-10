Türk savunma sanayisinin yeni yıldızı Fedai! Yabancı İHA'ların korkulu rüyası - Son Dakika

Türk savunma sanayisi kısa sürede bünyesine kattığı yeni silahlarla güçlenmeye devam ediyor. Türk İHA ve SİHA'larının dünya genelinde rağbet görmesinin ardından savunma sanayisinin yeni yıldızı Fedai de ilk kez görücüye çıktı. Yeni nesil savunma sistemi, yabancı İHA'lara göz açtırmayacak. Gerektiğinde saldırıya da geçebilecek.

İLK UÇUŞUNU ÇOK YAKINDA YAPACAK

Saldırı amaçlı drone ve insansız hava araçlarının (İHA) etkisiz hale getirecek Fedai'nin ilk uçuşu yakın zamanda gerçekleştirilecek. Bu ay içinde de gerçek dronlara karşı bir gösterimin yapılması hedefleniyor. Transvaro İcra Kurulu Üyesi Güray Ali Canlı yaptığı açıklamada, Fedai'nin, kamikaze İHA/drone saldırılarını durdurmak amacıyla geliştirilen bir koruma sistemi olduğunu ama ihtiyaç doğrultusunda ilerleyen dönemde aracının kendisinin de saldırı amacıyla kullanılabileceğini söyledi.

"YABANCI İHA'LARI DURDURMAK İÇİN EN İYİ YÖNTEM"

Bu tür insansız sistemlerin son yıllarda çok hızlı geliştiğini ifade eden Canlı, otonom ve sürü halinde uçan saldırı İHA'larını durdurmanın neredeyse imkansız hale geldiğine dikkati çekti. Canlı, Suudi Arabistan'ın petrol rafinerilerine bu tür araçlarla geçen yıl yapılan saldırıların dünyayı petrol krizine sürükleyecek boyuta geldiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Küçücük İHA'ların günümüzde dev etkileri olabiliyor. Bunları düşürmek için birçok yöntem geliştirildi ama en etkilisi bunları havada vuran İHA atmak. Bu konuda dünyada birçok çalışma başladı. Bu çalışmaları inceledik. Bu çalışmaların en önemli tarafı bu ürünleri satın alamıyorsunuz, kullanamıyorsunuz. Bunun üzerine biz de kendi çözümümüzü, Türk tipi milli çözümümüzü ürettik. Bunu dünyada var olan 5 ya da 6 çözüm arasında en iyi çözüm olarak görüyoruz. Fedai'nin kanat ve izleyici takip mekanizması yapısı diğer tüm ürünlerden farklı ve bizde bunları patente döküp 2 patent başvurusu yaptık, o şekilde yola çıktık."

TÜPTEN OTOMATİK OLARAK AYRILIYOR

İHA'lar kullanılarak askeri tesislere, havaalanlarına, hangarlara, kritik devlet dairelerine, petrol rafinerilerine, limanlara saldırılar düzenlendiğine değinen Canlı, bunları önlemek amacıyla geliştirilen; Fedai, radar, termal kamera ve kontrol biriminden oluşan drone önleme sistemine "drone killer"dan yola çıkarak DROKA adını verdiklerini söyledi. Canlı, radar 10-12 kilometreden herhangi bir uçan yabancı cismi tespit ettiğinde elektro optik süitin gündüz, gece, sis fark etmeksizin oraya döndüğüne ve cismin analiz edilerek tahdit olup olmadığına karar verildiğine işaret ederek, gelen cismin koordinat, yön, hız bilgilerinin oto pilota yüklenmesi sonrasında Fedai'nin tüpten otomatik ayrılarak hedefe yöneldiğini aktardı.

"GÖREV İPTAL İSE HAVADA PATLIYOR"

Fedai'nin tehdide yaklaşınca kendi optik arama sistemiyle hedefin üzerinde, sürü halinde ise içinde patladığını belirten Canlı, "Oldukça geniş bir yarıçap içerisinde etkili, yani vurmasına gerek yok. Çok etkili harp başlığı var, tehditlerin hepsini düşürüyor. Görev iptal edilirse meskun mahal üzerindeyse havada patlatılıyor, değilse paraşüt açarak aşağı indiriliyor ve tekrar kullanıma hazırlanıyor." diye konuştu.

"HER ŞEYİ TÜRK FİRMASINA AİT"

Fedai'yi geliştirme sürecinde gelinen aşamaya ilişkin de bilgiler veren Canlı, şunları kaydetti:

"Fedai'nin kalıpları, modellemeleri, hesaplamaları, optik aracısı, LİDAR'ı bitti, fırlatma tüpü yapılıyor. İlk başta fırlatma tüpünden atacağız. Karbon kalıpları bitti, Garanti Kompozit firmamız tarafından yapılıyor. Harp başlığı bitti, Troy Teknoloji Savunma tarafından yapıldı. Oto pilotu, paraşüt indirme mekanizması bitti. Komuta kontrol mekanizması HAVELSAN tarafından son aşamaya getirildi. Bu ay sonunda artık silahlı kuvvetler, Savunma Sanayii Başkanlığı mensuplarına göstereceğimiz halde olacak. Birkaç deneme yaptık. Kalıpları yapıldığı için artık peş peşe atabiliyoruz. Ay sonunda gerçek drone düşürmek şeklindeki bir gösterimi ilgililerin dikkatine ve görüşlerine sunmayı hedefliyoruz."

SALDIRI AMACIYLA DA KULLANILABİLECEK

Canlı, öncelikli hedeflerinin silahlı drone ve İHA'ları düşürmek olduğunu ancak ihtiyaca göre harp başlığı değiştirilerek Fedai'nin anti-tank, anti-personel bir savunma sistemi ya da kendisi saldırı yapabilen bir araç olarak kullanılabileceğini dile getirdi.