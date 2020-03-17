Türk savunma şirketine ABD'li ortak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk savunma şirketine ABD'li ortak - Son Dakika

Türk savunma şirketine ABD'li ortak

7 saat önce

Albayraklar Savunma'nın yüzde 20 oranında hissesinin ABD'li Enerkon International Holding'e satışı hususunda anlaşma sağlandı.

Türk savunma şirketine ABD'li ortak, System.String[]

Albayraklar Savunma'nın yüzde 20 oranında hissesinin ABD'li Enerkon International Holding'e satışı hususunda anlaşma sağlandı.

Albayraklar Holding'e bağlı Albayraklar Savunma firmasının yüzde 20 oranında hissesinin ABD'li Enerkon International Holding'e satışı hususunda anlaşmaya varıldı.

Hisse satışının yanı sıra ABD'de Wattozz adı altında bir firma kurulacağı ve bu firmanın da yüzde 49 hissesinin Türk tarafına ait olacağı yönünde mutabakat sağlandı. Holdingten yapılan açıklamaya göre, kurulacak Wattozz şirketi Enerkon lisansı altında WTTZ kısaltma kodu ile Apple ve Tesla gibi markaların yer aldığı Amerikan Nasdaq borsasında işlem görecek.

Wattozz elektrik silahlarının seri üretimi için Türkiye ve ABD'de iki adet fabrika kurulacak.

Albayraklar Savunma A.Ş.'nin dünyaca ünlü ürünlerinin arasında uzaktan kontrol edilebilir kablosuz elektroşok silahı Wattozz ve her türlü kısa veya uzun namlulu tüfek ve tabancalardaki geri tepme ve şahlanma sorununu ortadan kaldıran T61 silah modifikasyon sistemi ön plana çıkıyor. ABD'de faaliyete geçecek fabrikada 3 eksenli atış kabiliyetine sahip sniper drone adındaki hava araçlarının üretimi de yapılacak.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İdlib açıklaması Açıklaması İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp         
14:42
Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı         
14:42
Garanti bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı Garanti bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı         
13:50
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı         
13:37
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi         
12:36
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı         
10:58
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
10:29
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi         
09:52
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor         
09:17
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi         
08:05
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 22:17:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk savunma şirketine ABD'li ortak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]