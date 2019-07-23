Türk savunma şirketleri dünya listesinde
1 saat önce
Türk şirketleri, dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesindeki yerlerini sağlamlaştırdı.
Türk şirketleri, dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesindeki yerlerini sağlamlaştırdı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:32
Nijerya'da kaçırılan 4 Türk için 44 bin dolar fidye istendi Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde 100 lira "Olay saatinde cinsel ilişki yaşıyordum" diyen caninin yalanı ortaya çıktı! Müebbet hapisle yargılanacak Mahalleye yayılan dayanılmaz kokunun altından 5 günlük ceset çıktı