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Türk savunma şirketleri dünya listesinde

1 saat önce

Türk şirketleri, dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesindeki yerlerini sağlamlaştırdı.

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Türk şirketleri, dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesindeki yerlerini sağlamlaştırdı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:32 
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