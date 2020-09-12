Türk Şeker, Afyonkarahisar'daki jeotermal seralarda üretilen domateslere talip oldu - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'nin (Türk Şeker) kentteki jeotermal seralarda üretilen domateslere talip olduğunu belirtti.

Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Şeker yetkilerinin, Afyonkarahisar'da jeotermal seracılarla domates alımı konusunda bir toplantı gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'de jeotermal seracılıkta Afyonkarahisar'ın önde gelen bir il konumunda olduğunu dile getiren Acar, şunları kaydetti:

"Kentte yaklaşık 1300 dekar civarında jeotermal seralarımız bulunuyor. Bu seralarımızda da genelde 12 ay boyunca domates üretimi yapılıyor. Türk Şeker'de ilimizdeki jeotermal seralardan sözleşmeli domates alımı konusunda bugün Afyonkarahisar'daki üreticilerimizle bir toplantı yaptık. Burada seracılarımızla domates alımı şartlarını görüştük. Fiyat konusunda da olumlu gelişmelerin olması durumunda seracılarımızın domateslerini Türk Şeker alacak."

Acar, Türk Şeker tarafından sözleşmeli domates alımının Afyonkarahisar'da başlaması durumunda kentteki jeotermal seracılığın daha da artacağını belirterek, "Mevcutta 1300 dekar olan jeotermal seralarımızın alanı ilerleyen süreçte bunu 2-3'e katlayacaktır. Şehrimiz bu potansiyele de sahiptir. Bu tip proje ve programlarla Afyonkarahisar'daki üreticilerimizin önünü açmayı ve daha fazla kazanç elde etmesini amaçlıyoruz." diye konuştu.

Toplantıda, Afyonkarahisar'daki jeotermal seracıların, Türk Şeker'in domates alımı için olumlu görüş bildirdiği öğrenildi.