Türk sevgilisinden hamile kalan Halsey'ı fena kızdırdılar!

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, hamileliği ile ilgili çıkan spekülasyonlara ateş püskürdü. ABD'de yaşayan Türk sinemacı Alev Aydın ile birlikteliğinden ilk bebeğini bekleyen şarkıcı, bu hamileliğin "%100 planlandığını" söyledi.

HALSEY'İ ÇİLEDEN ÇIKARDILAR

26 yaşındaki şarkıcı Halsey, hamileliğini duyurmasının ardından bir dizi aşağılayıcı mesaj aldıktan sonra şimdi "yargılayanları" eleştirdi.

'HANGİ HAKLA HÜKÜM VERİYORSUNUZ?'

Kendisini yargılayanları hedef alan Halsey, şunları söyledi:

"Hamileliğim hakkında hangi hakla hüküm veriyorsunuz? Hamileliğim %100 planlanmıştı ve bunun için çok uğraştım. Ama başka bir yolla olsa bile aynı derecede mutlu olurdum."



