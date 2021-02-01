Türk sevgilisinden hamile olduğunu açıklamıştı! İlk kez yakalandılar

Instagram hesabından hamile pozlarını yayınlayan şarkıcı, fotoğraflarına "Sürpriz" notunu düştü ve sevgilisi Alev Aydın'ı da etiketledi. Bunun üzerine Aydın, Halsey'in hamileliğini ilan ettiği fotoğrafını kendi Instagram sayfasından da paylaştı.

300 BİNDEN FAZLA TWEET ATILDI

Halsey'in paylaşımları sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Ünlü şarkıcı hakkında 300 binden fazla tweet atıldı.