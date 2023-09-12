Fark açılınca taraftar çıldırdı! Stefan Kuntz istifaya çağırıldı - Son Dakika

Fark açılınca taraftar çıldırdı! Stefan Kuntz istifaya çağırıldı

Son Güncelleme: 12.09.2023 16:45

Belçika'da oynanan A Milli Takımın Japonya ile karşılaştığı maçta Türk seyirciler, Alman teknik direktör Stefan Kuntz'a istifa çağrısı yaparak tepki gösterdi. Ayrıca milli takımın 2-0 geriye düşmesiyle birlikte TFF için de istifa tezahüratları yapıldı. Japonya'nın 3-0 öne geçmesinin ardından Türk taraftarlar, milli takımı yuhalayarak ve ıslıklayarak protesto etti.

A Mili Takımın Japonya ile karşı karşıya geldiği maçta Türk seyircilerden büyük tepki geldi. Belçika'da oynanan maç sırasında stada gelen bir grup Türk seyirci "İstifa Kuntz" tezahüratları yaparken A Milli Takımı da ıslıklayarak ve yuhalayarak protesto etti.

YİNE TEPKİ GÖRDÜ

Son oynanan Ermenistan maçındaki beraberliğinin ardından da eleştirilen Alman teknik adam, Japonya karşılaşmasında da büyük tepki gördü. Ayrıca milli takımın Japonya karşısında 2-0 geriye düşmesiyle birlikte TFF için de istifa tezahüratları yapıldı.

TAKIMI DA YUHALADILAR

Japonya'nın maçta 3-0 öne geçmesinin ardından Belçika'daki Türk taraftarlar, A Milli Takımı pas yaparken yuhalayarak ve ıslıklayarak protesto ediyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Fark açılınca taraftar çıldırdı! Stefan Kuntz istifaya çağırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fark açılınca taraftar çıldırdı! Stefan Kuntz istifaya çağırıldı - Son Dakika
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