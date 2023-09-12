Fark açılınca taraftar çıldırdı! Stefan Kuntz istifaya çağırıldı

A Mili Takımın Japonya ile karşı karşıya geldiği maçta Türk seyircilerden büyük tepki geldi. Belçika'da oynanan maç sırasında stada gelen bir grup Türk seyirci "İstifa Kuntz" tezahüratları yaparken A Milli Takımı da ıslıklayarak ve yuhalayarak protesto etti.
Son oynanan Ermenistan maçındaki beraberliğinin ardından da eleştirilen Alman teknik adam, Japonya karşılaşmasında da büyük tepki gördü. Ayrıca milli takımın Japonya karşısında 2-0 geriye düşmesiyle birlikte TFF için de istifa tezahüratları yapıldı.
Japonya'nın maçta 3-0 öne geçmesinin ardından Belçika'daki Türk taraftarlar, A Milli Takımı pas yaparken yuhalayarak ve ıslıklayarak protesto ediyor.
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