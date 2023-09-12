Fark açılınca taraftar çıldırdı! Stefan Kuntz istifaya çağırıldı

A Mili Takımın Japonya ile karşı karşıya geldiği maçta Türk seyircilerden büyük tepki geldi. Belçika'da oynanan maç sırasında stada gelen bir grup Türk seyirci "İstifa Kuntz" tezahüratları yaparken A Milli Takımı da ıslıklayarak ve yuhalayarak protesto etti.

YİNE TEPKİ GÖRDÜ

Son oynanan Ermenistan maçındaki beraberliğinin ardından da eleştirilen Alman teknik adam, Japonya karşılaşmasında da büyük tepki gördü. Ayrıca milli takımın Japonya karşısında 2-0 geriye düşmesiyle birlikte TFF için de istifa tezahüratları yapıldı.

TAKIMI DA YUHALADILAR

Japonya'nın maçta 3-0 öne geçmesinin ardından Belçika'daki Türk taraftarlar, A Milli Takımı pas yaparken yuhalayarak ve ıslıklayarak protesto ediyor.