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Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar - Son Dakika

Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar

02.06.2021 14:00

Sahada destan yazan Türk SİHA'larına ilgi her geçen gün katlanarak artıyor. Libya, Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'da aktif olarak kullanılan SİHA'lara en son Polonya'dan 24 adet sipariş gelmişti. SİHA'lar şimdi de İsviçre'nin radarına girdi. İsviçreli medya kuruluşu SRF, "Türk mucizesi" olarak nitelendirdiği SİHA'ları yere göğe sığdıramadı.

Türkiye, insansız hava aracı teknolojisinde kısa sürede dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmeyi başardı. Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'da etkili operasyonlara imza atan SİHA'lar, birçok ülkelerin ilgi alanında bulunuyor. Baykar Savunma'nın geliştirdiği Bayraktar TB2, halihazırda Libya, Katar, Ukrayna ve Azerbaycan tarafından aktif olarak kullanılıyor.

"HERKES TÜRK MÜCİZE SİLAHINI İSTİYOR"

İsviçre merkezli medya kuruluşu SRF, " Ankara'nın İHA gücüne yükselişi" başlıklı haberi okurlarına aktardı, "Herkes 'Türk mucize silahını' istiyor" dedi.

Bayraktar TB2'leri satın alan son ülkenin Polonya olduğuna işaret edilen haberde, "Geçtiğimiz günlerde bir tweet, askeri çevrelerde sürprize neden oldu. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 24 adet Türk Bayraktar TB2 İHA satın alacaklarını duyurdu" şeklindeki gelişme hatırlatıldı.

150 kilometreye kadar menzile sahip füzelerle donatılan SİHA'ların, özellikle doğuya doğru Polonya sınırının güvenliğini güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

"BATI ÜRPEREREK İZLİYOR"

Ankara'nın yalnızca ABD'den sonra NATO'daki en büyük ikinci konvansiyonel güce sahip olmakla kalmadığı, aynı zamanda modern askeri teknolojisiyle dünyanın üçüncü büyük İHA gücü olma yolunda kararlı bir şekilde ilerleyerek, rakiplerini artan baskı altına aldığına vurgu yapıldı.

"Batı, özellikle Türkiye'nin NATO'nun gelecekteki askeri stratejilerine İHA'ların ne şekilde dahil edilmesi gerektiğini dikte etmesini istemiyor" denildi.

Aynı zamanda, Batılı ülkelerin, Türkiye'nin kendi SİHA programını kurmayı nasıl başardığını "ürpererek izlediği", programın hayata geçirilmesi konusunda dışarıdan yardım alınmadığı belirtildi.

Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar

İsviçre, Katar, Libya, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar - Son Dakika Ekonomi


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