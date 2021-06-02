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Son dakika haberi... Türk SİHA'ları İsviçre basınında: "Herkes Türk yapımı olağanüstü silahları istiyor" - Son Dakika

Son dakika haberi... Türk SİHA'ları İsviçre basınında: "Herkes Türk yapımı olağanüstü silahları istiyor"

02.06.2021 14:30

Son dakika haber... - Türk SİHA'ları İsviçre basınında: "Herkes Türk yapımı olağanüstü silahları istiyor" İsviçre devlet televizyonu SFR, Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarının başarılarından övgüyle bahsettiği haberinde, "Herkes Türk yapımı olağanüstü silahları istiyor"...

- Türk SİHA'ları İsviçre basınında: "Herkes Türk yapımı olağanüstü silahları istiyor"

BERN - İsviçre devlet televizyonu SFR, Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarının başarılarından övgüyle bahsettiği haberinde, "Herkes Türk yapımı olağanüstü silahları istiyor" ifadelerini kullandı.

Dünya, Türkiye'nin ürettiği SİHA'ların başarısını konuşmaya devam ediyor. En son Avrupa Birliği üyesi Polonya'ya yapılan 24 adet satışla gündeme gelen Türk SİHA'ları, uluslararası medyada yer almaya devam ediyor. Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar bu kez İsviçre'de gündem oldu. İsviçre devlet televizyonu SFR, Türk yapımı SİHA'lardan övgüyle bahsettiği haberinde, Türkiye'nin modern askeri teknolojisiyle müttefikleri ve rakipleri arasında dünyanın en büyük 3. insansız hava aracı gücü olma yolunda kararlı bir şekilde ilerlediğini ifade etti.

Haberde, "Bayraktar TB2" SİHA'larının Suriye'nin kuzeyinde, Dağlık Karabağ'da ve Libya'da hava egemenliği mücadelesinde karar verici olduğu belirtildi. Türkiye'nin SİHA üretimiyle uluslararası arenadaki konumuna değinilerek, "Batılı ülkeler Türklerin neredeyse bir ambargo altında ve dışarıdan yardım almadan kendi insansız hava aracı programını nasıl kurmayı başardıklarını heyecanla izliyorlar" denildi. Türk SİHA'larının ABD'nin yanı sıra en önemli savaş uçağı üreticileri olan İsrail ve Çin tarafından da endişeyle takip edildiğine dikkat çekildi.

"Hedefleri tam isabetle vuruyor"

SİHA'ların hedefleri tam isabetle vurduğu ve bu teknolojinin başında da Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ekibinin olduğu vurgulandı. Haberde ayrıca, Polonya'nın gelecek yıl 24 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracı satın alacağı hatırlatıldı. Polonya'nın Türkiye'nin ürettiği ve 150 kilometreye kadar menzile sahip füzelerle donatılan insansız hava araçlarıyla doğuda Polonya sınırının güvenliğini güçlendirmeyi hedeflendiği ifade edildi.

"Herkes Türk yapımı olağanüstü silahları istiyor" denilen haberde, Türk yapımı SİHA'ları satın alabilmek için "listenin uzadıkça uzadığı" belirtildi. Fas'tan Tunus'a, Katar'dan Suudi Arabistan'a, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinin yarısının Türkiye'nin SİHA'larını satın almak için sırada beklediğinin altı çizildi.

Son dakika haberi... Türk SİHA'ları İsviçre basınında: Herkes Türk yapımı olağanüstü silahları istiyor
Son dakika haberi... Türk SİHA'ları İsviçre basınında: Herkes Türk yapımı olağanüstü silahları istiyor
Son dakika haberi... Türk SİHA'ları İsviçre basınında: Herkes Türk yapımı olağanüstü silahları istiyor
Son dakika haberi... Türk SİHA'ları İsviçre basınında: Herkes Türk yapımı olağanüstü silahları istiyor

Türkiye, İsviçre, Türk, SFR, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Türk SİHA'ları İsviçre basınında: 'Herkes Türk yapımı olağanüstü silahları istiyor' - Son Dakika


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