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Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı - Son Dakika

Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı

29.06.2021 11:19

Cephede efsane yaratan Türk SİHA'larına bir ülke daha talip oldu. Arnavutluk Parlamentosu, Türk SİHA'ları için 8 milyon 200 bin euro ek bütçe ayırdı. SİHA'lar daha önce Azerbaycan, Ukrayna, Katar ve Libya'ya satılmıştı. Polonya ise 24 adet alım yapacağını bildirmişti.

Türk SİHA'larının uluslararası ünü giderek yayılıyor. Bir ülke daha ulusal güvenliğini artırmak için yüzünü Türkiye'ye döndü.

8 MİLYON 200 BİN EUROLUK BÜTÇE ONAYLANDI

Tercihini Türk SİHA'larından yana kullanan ülkeler arasına Arnavutluk da katıldı. TRT Haber'in aktardığına göre, ülkenin parlamentosu, Türk SİHA'larının temini için ayrılan 8 milyon 200 bin euroluk ek bütçeyi onayladı. Söz konusu gelişme, Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi ve askeri yetkililerin Türkiye ziyareti sonrası gerçekleşti.

ALIMIN SİNYALLERİ VERİLMİŞTİ

Çuçi, İstanbul'daki Bayraktar üretim tesisini ziyareti sonrası alımın sinyallerini vermiş, "Türk SİHA sistemlerinin, Arnavutluk'ta sivil ve askeri amaçla kullanılma olasılığını değerlendiriyoruz'' demişti.

Bütçede, Türkiye ile ortak yürütülecek altyapı yatırımlarına da yer verildi. Tiran Büyük Çevre Yolu, su kanalizasyon sahası ve Ulusal Tiyatro'nun inşası yatırımlar arasında.

Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı

Türkiye, Türk, SİHA, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı - Son Dakika Ekonomi


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