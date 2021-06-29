Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı

Ucuz kredi için son 2 gün! Şartları sağlayan 100 bin yerine 20 bin lira faiz ödeyecek

30 profesör istifa etti, başhekim faturayı kente kesti: Oğlum bile gitmek istiyor

Türk SİHA'larının uluslararası ünü giderek yayılıyor. Bir ülke daha ulusal güvenliğini artırmak için yüzünü Türkiye'ye döndü.

8 MİLYON 200 BİN EUROLUK BÜTÇE ONAYLANDI

Tercihini Türk SİHA'larından yana kullanan ülkeler arasına Arnavutluk da katıldı. TRT Haber'in aktardığına göre, ülkenin parlamentosu, Türk SİHA'larının temini için ayrılan 8 milyon 200 bin euroluk ek bütçeyi onayladı. Söz konusu gelişme, Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi ve askeri yetkililerin Türkiye ziyareti sonrası gerçekleşti.

ALIMIN SİNYALLERİ VERİLMİŞTİ

Çuçi, İstanbul'daki Bayraktar üretim tesisini ziyareti sonrası alımın sinyallerini vermiş, "Türk SİHA sistemlerinin, Arnavutluk'ta sivil ve askeri amaçla kullanılma olasılığını değerlendiriyoruz'' demişti.

Bütçede, Türkiye ile ortak yürütülecek altyapı yatırımlarına da yer verildi. Tiran Büyük Çevre Yolu, su kanalizasyon sahası ve Ulusal Tiyatro'nun inşası yatırımlar arasında.