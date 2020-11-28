Türk SİHA ve İHA'ları eski Yunan ajanını korkuttu

Yunanistan İstihbarat Teşkilatı'nın eski üyesi Savvas Kalenderidis, katıldığı bir televizyon programında Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında Dağlık Karabağ'da uğradığı yenilgiye dikkat çekerek, "Karabağ'da Ermenilerin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir. Böyle giderse biz de Ermeniler gibi Türk SİHA'larının kurbanı olacağız" dedi.

YUNAN HÜKÜMETİNE ÇAĞRI YAPTI

Türk SİHA'larının her hedefi vurduğunu ifade eden Kalenderidis, "Yunan hükümeti neden hiçbir şey yapmıyor. Daha neyi bekliyoruz. Yavaş yavaş Mavi Vatan bölgesinin Türkleşmesine doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk SİHA'ları Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın Azerbaycan güçleri karşısında hezimete uğramasında önemli bir rol üstlenmişti.

SİHA'LAR KENDİ SINIFINDA DÜNYANIN EN İYİSİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Türk yapımı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlarda kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösteriliyor.

TÜRK SİHA'LARI YABANCI BASINININ GÜNDEMİNDEN DÜŞMÜYOR

Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki zaferinin en önemli etkenlerinden biri olarak gösterilen Türk SİHA'ları, dünya basınının da gündeminden düşmüyor. Önde gelen iş dergilerinden Forbes, Türk SİHA'larını "sihirli mermi" olarak haberleştirmişti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC ise TB-2'lerden "İHA piyasasının yıldızı" olarak bahsetmişti. Rus ve Japon basınında da Türk SİHA'ları geniş yer bulmuştu.