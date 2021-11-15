Üye Girişi
Türk Şiiri'nin "Garip" Şairi Orhan Veli Beykoz'da anıldı - Son Dakika

Türk Şiiri'nin "Garip" Şairi Orhan Veli Beykoz'da anıldı

15.11.2021 17:06
Türk Şiiri'nin "Garip" Şairi Orhan Veli Beykoz'da anıldı

Türk Şiiri'nin "Garip" Şairi Orhan Veli Kanık 71. vefat yıldönümünde, doğduğu semt olan Beykoz'da edebiyat dünyasına kazandırdığı unutulmaz şiirleri ve edebiyat dostlarıyla anıldı.

Beykoz Belediyesi tarafından, ilçenin kültür-sanat belleğinde önemli yeri olan şairi yeni nesillere tanıtmakve anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen anma programında, Araştırmacı-Yazar Haluk Oral veŞair-Yazar Adnan Özer Orhan Veli'yi anlattı, şairin akıllarda en çok yer bulan şiirleri okundu.

Beykoz Vakfı'nda düzenlenen program öncesinde şiir dostları, akademisyenler ve edebiyat öğrencileriyle birlikte, şairin hayata gözlerini açtığı, Beykoz Yalıköy Mahallesi İshakağa Yokuşu'ndaki 9 Numaralı ev ziyaret edildi.

Ardından "Beykozlu Orhan Veli" başlıklı söyleşide, Araştırmacı-Yazar Haluk Oral ile Şair ve Yazar Adnan Özer, şairin edebiyatımıza getirdiği yenilik, kendine özgü tarzı, şiir ve sanat anlayışı hakkında bilgiler verdi.

Araştırmacı Haluk Oral: "Orhan Veli Unutulacak Bir Şair Değil"

Edebiyatseverlerin ilgiyle izlediği söyleşide Orhan Veli'nin küçük yaşlardan itibaren kendisini etkilediğini söyleyen Araştırmacı Haluk Oral:"Orhan Veli her yaşta lisede yıllarımda, üniversitede, edebiyat araştırmaları yaptığım yıllarda bana bambaşka şeyler söyledi. Orhan Veli unutulacak bir şair değil. Oktay Rıfat O'nun, Fransız Şiiri'nin yüzlerce yılda yaptığı aşamayıbir ömür içinde yaptığını söyler. 36 yaşında öldü. Şiir konusunda çok yazdı, çok düşündü. Ben onun ne kadar büyük bir sanatçı olduğunu düz yazılarını okuduğumda, şiir ve sanat üzerine fikirlerini söylediği zaman anladım. Size de Orhan Veli'nin düz yazılarını okumanızı tavsiye ederim." dedi.

Haluk Oral: "Garip Akımı Edebiyatta Yangın Çıkardı"

Orhan Veli'nin yeni şiirin yolunu eski şiiri çok iyi bilerek açtığını özellikle vurgulayan Haluk Oral: "Ziya Gökalp Abdullah Cevdet için 'Bir mahalle yangını gibidir' der. Ben de bunu Orhan Veli İçin söylüyorum. Eski bir mahalle vardı, gayet güzel işleyen tarafları vardı. Ama eski bir mahalleydi. Garip Şiiri Akımı orada bir yangın gibi kül etti mahalleyi. Ondan sonra tekrar o mahallenin yapılanması için Garip Şiiri'ni kuran üç şairin üçü de çalıştı." diyerek şairin edebiyattaki yerini aktardı.

Şair Adnan Özer: "Orhan Veli Uzaya Giden İlk Türk Olmuştur"

Orhan Veli'nin milletin belleğinde bir şair olduğunu ifade eden Şair ve Yazar Adnan Özer ise : "Malum epeydir pandemi koşularındayız. Ellerimizi yıkamak konusunda öğütlendik.Orhan Veli aklıma düştükçe hep düşünürüm. Aklın hijyeni de gerekiyor. Bu neyle olacak. Şiir ve mizahla. Avrupalı filozoflar da akıl temizliğine önem veriyor. Orhan Veli'nin kişiliği ve şiir anlayışı bu iş için çok uygun. Aklın temizliği için şiir ve mizah gerekiyor. İnce bir espri, "umor",hayatı tekrar anlamlandırmaya yarayan bir anlamı var. Edebiyat bizatihi umordur. Umor olmadan edebiyat yapılmaz. Bir anlamda edebiyat resmi ciddiyetin karşısındadır. Orhan Veli bütün bunları çok erken yaşta keşfetmiş ortaya koymuş, yazmış ve uzaya giden ilk Türk olmuştur." şeklinde konuştu.

Adnan Özer konuşmasında Orhan Veli'nin milletin şairi olma yolunu seçtiğini, kimseden etkilenmediğini ve saf sözü aradığını da belirtti.

Programda Oyuncu Şahin Sancak ise Orhan Veli'nin en çok sevilen şiirlerini okudu.

Türk Şiiri'nin Garip Şairi Orhan Veli Beykoz'da anıldı

Orhan Veli, Edebiyat, Şiir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Türk Şiiri'nin 'Garip' Şairi Orhan Veli Beykoz'da anıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti 16:50 Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı 16:35 Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı 16:24 "Yoruldum" diyerek oturan adam bir daha kalkamadı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik! 16:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik! Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı 16:00 Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti 15:51 Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti
Mucize kurtuluş! Yetkililer, batmak üzere olan uçağın üzerindeki pilotu son anda fark etti 15:39 Mucize kurtuluş! Yetkililer, batmak üzere olan uçağın üzerindeki pilotu son anda fark etti AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret 14:51 AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret

Son Dakika Haberleri
17:08 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada araç eski, sürücün ise belgeleri eksik çıktı
16:42 Kılıçdaroğlu: Sessiz kalmayacağım
16:41 Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi
16:31 Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı!
16:23 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatteki magazin olayları
16:19 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik!
15:59 Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı
15:51 Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti
15:49 Merkezi yönetim bütçesi ekim ayında 17,4 milyar TL açık verdi
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada araç eski, sürücün ise belgeleri eksik çıktı 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada araç eski, sürücün ise belgeleri eksik çıktı         
17:09
Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi         
16:42
Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı! Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı!         
16:31
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Öldürülüp cesetleri tandıra gömülen çiftin katili 3 yakınına müebbet hapis istemi Öldürülüp cesetleri tandıra gömülen çiftin katili 3 yakınına müebbet hapis istemi         
16:10
Selin Ciğerci'den ayrılan Gökhan Çıra, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi Selin Ciğerci'den ayrılan Gökhan Çıra, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi         
15:58
Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı         
15:40
Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi         
15:34
Elmalı Davası'nda beraat eden anne ve üvey baba konuştu: Adalet yerini buldu Elmalı Davası'nda beraat eden anne ve üvey baba konuştu: Adalet yerini buldu         
14:39
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler         
14:20
Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti         
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Geçmesini beklediler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Geçmesini beklediler         
12:40
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 17:14:10. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Şiiri'nin "Garip" Şairi Orhan Veli Beykoz'da anıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement