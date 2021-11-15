Türk Şiiri'nin "Garip" Şairi Orhan Veli Beykoz'da anıldı - Son Dakika

Beykoz Belediyesi tarafından, ilçenin kültür-sanat belleğinde önemli yeri olan şairi yeni nesillere tanıtmakve anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen anma programında, Araştırmacı-Yazar Haluk Oral veŞair-Yazar Adnan Özer Orhan Veli'yi anlattı, şairin akıllarda en çok yer bulan şiirleri okundu.

Beykoz Vakfı'nda düzenlenen program öncesinde şiir dostları, akademisyenler ve edebiyat öğrencileriyle birlikte, şairin hayata gözlerini açtığı, Beykoz Yalıköy Mahallesi İshakağa Yokuşu'ndaki 9 Numaralı ev ziyaret edildi.

Ardından "Beykozlu Orhan Veli" başlıklı söyleşide, Araştırmacı-Yazar Haluk Oral ile Şair ve Yazar Adnan Özer, şairin edebiyatımıza getirdiği yenilik, kendine özgü tarzı, şiir ve sanat anlayışı hakkında bilgiler verdi.

Araştırmacı Haluk Oral: "Orhan Veli Unutulacak Bir Şair Değil"

Edebiyatseverlerin ilgiyle izlediği söyleşide Orhan Veli'nin küçük yaşlardan itibaren kendisini etkilediğini söyleyen Araştırmacı Haluk Oral:"Orhan Veli her yaşta lisede yıllarımda, üniversitede, edebiyat araştırmaları yaptığım yıllarda bana bambaşka şeyler söyledi. Orhan Veli unutulacak bir şair değil. Oktay Rıfat O'nun, Fransız Şiiri'nin yüzlerce yılda yaptığı aşamayıbir ömür içinde yaptığını söyler. 36 yaşında öldü. Şiir konusunda çok yazdı, çok düşündü. Ben onun ne kadar büyük bir sanatçı olduğunu düz yazılarını okuduğumda, şiir ve sanat üzerine fikirlerini söylediği zaman anladım. Size de Orhan Veli'nin düz yazılarını okumanızı tavsiye ederim." dedi.

Haluk Oral: "Garip Akımı Edebiyatta Yangın Çıkardı"

Orhan Veli'nin yeni şiirin yolunu eski şiiri çok iyi bilerek açtığını özellikle vurgulayan Haluk Oral: "Ziya Gökalp Abdullah Cevdet için 'Bir mahalle yangını gibidir' der. Ben de bunu Orhan Veli İçin söylüyorum. Eski bir mahalle vardı, gayet güzel işleyen tarafları vardı. Ama eski bir mahalleydi. Garip Şiiri Akımı orada bir yangın gibi kül etti mahalleyi. Ondan sonra tekrar o mahallenin yapılanması için Garip Şiiri'ni kuran üç şairin üçü de çalıştı." diyerek şairin edebiyattaki yerini aktardı.

Şair Adnan Özer: "Orhan Veli Uzaya Giden İlk Türk Olmuştur"

Orhan Veli'nin milletin belleğinde bir şair olduğunu ifade eden Şair ve Yazar Adnan Özer ise : "Malum epeydir pandemi koşularındayız. Ellerimizi yıkamak konusunda öğütlendik.Orhan Veli aklıma düştükçe hep düşünürüm. Aklın hijyeni de gerekiyor. Bu neyle olacak. Şiir ve mizahla. Avrupalı filozoflar da akıl temizliğine önem veriyor. Orhan Veli'nin kişiliği ve şiir anlayışı bu iş için çok uygun. Aklın temizliği için şiir ve mizah gerekiyor. İnce bir espri, "umor",hayatı tekrar anlamlandırmaya yarayan bir anlamı var. Edebiyat bizatihi umordur. Umor olmadan edebiyat yapılmaz. Bir anlamda edebiyat resmi ciddiyetin karşısındadır. Orhan Veli bütün bunları çok erken yaşta keşfetmiş ortaya koymuş, yazmış ve uzaya giden ilk Türk olmuştur." şeklinde konuştu.

Adnan Özer konuşmasında Orhan Veli'nin milletin şairi olma yolunu seçtiğini, kimseden etkilenmediğini ve saf sözü aradığını da belirtti.

Programda Oyuncu Şahin Sancak ise Orhan Veli'nin en çok sevilen şiirlerini okudu.