Türk askeri yeteneğiyle beğeni topluyor! Genç teğmen sesiyle kulakların pasını sildi - Son Dakika
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Türk askeri yeteneğiyle beğeni topluyor! Genç teğmen sesiyle kulakların pasını sildi

30.10.2022 18:17

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan askerlerimizin birbirinden farklı yetenekleri, göz kamaştırıyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde "İnci tanem" şarkısını seslendiren genç teğmenin sesi ise duyanların beğenisini topladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri sadece savunma ve ataktaki gücüyle değil, sanat ve spor alanlarındaki başarısıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

SESLENDİRDİĞİ ŞARKI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Genç teğmenin söylediği "İnci tanem" şarkısı büyük beğeni topladı. Dinleyenin defalarca dinlemesini sağlayan şarkı ayın en çok izlenenleri arasına girdi.

MİLYONLARCA İZLENME ALDI

Teğmenin şarkı söylediği anların videosu, sosyal medyada kullanıcılar tarafından milyonlarca kez izlendi.

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SON DAKİKA: Türk askeri yeteneğiyle beğeni topluyor! Genç teğmen sesiyle kulakların pasını sildi - Son Dakika
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