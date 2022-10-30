Türk Silahlı Kuvvetleri sadece savunma ve ataktaki gücüyle değil, sanat ve spor alanlarındaki başarısıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
Genç teğmenin söylediği "İnci tanem" şarkısı büyük beğeni topladı. Dinleyenin defalarca dinlemesini sağlayan şarkı ayın en çok izlenenleri arasına girdi.
Teğmenin şarkı söylediği anların videosu, sosyal medyada kullanıcılar tarafından milyonlarca kez izlendi.
Son Dakika › Güncel › Türk askeri yeteneğiyle beğeni topluyor! Genç teğmen sesiyle kulakların pasını sildi - Son Dakika