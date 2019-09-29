Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine milli lazer silahı ARMOL kabul edildi
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine milli lazer silahı ARMOL kabul edildiANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milli lazer silahı ARMOL kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:47 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine milli lazer silahı ARMOL kabul edildi
ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milli lazer silahı ARMOL kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiğini duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜBİTAK BİLGEM'in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hak kazandı" dedi.
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