Son Dakika Haberleri: Türk Silahlı Kuvvetleri Hudut Birliklerince Şanlıurfa/akçakale Bölgesinden Yurt Dışına Yasa Dışı...

Türk Silahlı Kuvvetleri Hudut Birliklerince Şanlıurfa/akçakale Bölgesinden Yurt Dışına Yasa Dışı...

49 dakika önce

IHAAW101058-GEN/02-02-2019- Türk Silahlı Kuvvetleri hudut birliklerince Şanlıurfa/Akçakale bölgesinden yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Hudut Birliklerince Şanlıurfa/akçakale Bölgesinden Yurt Dışına Yasa Dışı..., System.String[]
IHAAW101058-GEN/02-02-2019

- Türk Silahlı Kuvvetleri hudut birliklerince Şanlıurfa/ Akçakale bölgesinden yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı. 02.02.2019 10: 10: 58 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:18 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, TSK, Akçakale, Güncel
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