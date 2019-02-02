Türk Silahlı Kuvvetleri Hudut Birliklerince Şanlıurfa/akçakale Bölgesinden Yurt Dışına Yasa Dışı...
49 dakika önce
IHAAW101058-GEN/02-02-2019- Türk Silahlı Kuvvetleri hudut birliklerince Şanlıurfa/Akçakale bölgesinden yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı.
IHAAW101058-GEN/02-02-2019
- Türk Silahlı Kuvvetleri
hudut birliklerince Şanlıurfa/ Akçakale
bölgesinden yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı. 02.02.2019 10: 10: 58 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:18 Kaynak: İHA
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