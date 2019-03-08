Son Dakika Haberleri: Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'de Devriye Faaliyetine Başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'de Devriye Faaliyetine Başladı

39 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde devriye faaliyetine başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'de Devriye Faaliyetine Başladı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde devriye faaliyetine başladı.

TSK, 14 Şubat'ta Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı Soçi Zirvesi'nde alınan karar çerçevesinde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde devriye faaliyetini başlattı.

Devriye faaliyeti, mutabakat kapsamında oluşturulan silahsızlanma bölgesinde, İdlib'in kuzeyinden başlayarak Halep ilinin güneyine uzanan hatta yapılıyor.

TSK konvoyunun güzergahı şu 6 noktayı içeriyor:

"İdlib'in kuzeyindeki Kefer Lusin ile Dana, Halep'in batısındaki Etarib, Halep'in güneybatısındaki Gammari, Kanatir ve Tel Eys."

Devriyelerin devam etmesi bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün katıldığı AA Editör Masası'nda gün içerisinde, TSK'nın silahsızlanma bölgesinde, Rus ordusunun ise İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde gün içinde devriye faaliyetine başlayacaklarını duyurmuştu.

TSK, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 12 ateşkes gözlem noktası bulunduruyor. Rus ordusu ise 10 noktada mevcut.

Beşşar Esed rejimi güçleri, tüm anlaşmalara rağmen, silahsızlanma bölgesi de dahil olmak üzere İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Bu yılın başından itibaren rejimin saldırılarında en az 111 sivil hayatını kaybetti, 335'ten fazla sivil yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:26 Kaynak: AA

TSK, İdlib, Güncel
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