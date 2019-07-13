Son Dakika Haberleri: Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde operasyon başlattı
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde operasyon başlattı

5 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde operasyon başlattı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde operasyon başlattı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde yeni bir harekat başlattı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın 12 Temmuz 2019 akşamı başladığını belirttiği operasyonla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi Açıklaması
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak, TSK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:52 
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