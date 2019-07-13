Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde operasyon başlattı
5 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde operasyon başlattı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak
'ın kuzeyinde yeni bir harekat başlattı. Milli Savunma Bakanlığı
'nın 12 Temmuz 2019 akşamı başladığını belirttiği operasyonla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:52
MSB'dan "Pençe-2 Harekatı" açıklaması: Irak'ın kuzeyinde yeni bir harekat başladı Matematik profesörü, dolandırıcıların kurbanı oldu Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-2 harekatından ilk görüntüler geldi! Vezirköprü'de ekilen kenevirlerin boyu 5 metreye ulaştı! 10 ton tohum bekleniyor