Son Dakika Haberleri: Türk Silahlı Kuvvetleri 'Mavi Vatan' Nöbetinde

Türk Silahlı Kuvvetleri 'Mavi Vatan' Nöbetinde

8 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yayımladığı görüntülerle yunuslar ile olan dostluklarını gösterdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri 'Mavi Vatan' Nöbetinde, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yayımladığı görüntülerle yunuslar ile olan dostluklarını gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yunusların Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gemilerine eşlik ettiği görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda, "İcra edilen operasyonlarda dahi çevreye olan duyarlılığını muhafaza eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan nöbetinde de denizdeki dostlarını koruma bilinci içinde hareket ediyor" ifadeleri yer aldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:47 Kaynak: İHA
TSK, Twitter, Güncel
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