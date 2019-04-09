Türk Silahlı Kuvvetleri 'Mavi Vatan' Nöbetinde
8 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yayımladığı görüntülerle yunuslar ile olan dostluklarını gösterdi.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:47 Kaynak: İHA
, Twitter
hesabından yayımladığı görüntülerle yunuslar ile olan dostluklarını gösterdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yunusların Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gemilerine eşlik ettiği görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda, "İcra edilen operasyonlarda dahi çevreye olan duyarlılığını muhafaza eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan nöbetinde de denizdeki dostlarını koruma bilinci içinde hareket ediyor" ifadeleri yer aldı. - ANKARA
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