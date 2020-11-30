Son dakika gündem: Türk Silahlı Kuvvetleri Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Temizliği Timleri Azerbaycan'da - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Azerbaycan'da çalışmalara başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri mayın temizleme ve el yapımı patlayıcı cihazlar uzmanlarının Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde Azerbaycan Ordusu'na yardım etmeye başladığı belirtildi. Açıklamada Türk askeri uzmanlarının mayın ve patlayıcıların bulunduğu alanı temizleyeceği ve Azerbaycan birlikleri için eğitim vereceği aktarıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Türkiye Milli Savunma Bakanlığına desteğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

8Kamil Nadirli/İHA)