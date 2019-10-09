Son Dakika Haberleri: Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Telabyad çevresindeki hedeflere obüs atışları yapıldı
Son Dakika Güncel Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Telabyad çevresindeki hedeflere obüs atışları yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Telabyad çevresindeki hedeflere obüs atışları yapıldı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yapılan obüs atışlarından detaylar Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Telabyad çevresindeki terör hedeflerine obüs atışları yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yapılan obüs atışlarından detaylar Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Telabyad çevresindeki terör hedeflerine obüs atışları yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Telabyad çevresindeki hedeflere obüs atışları yapıldı

Suriye, PKK, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:34 Kaynak: AA
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