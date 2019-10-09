Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Telabyad çevresindeki hedeflere obüs atışları yapıldı
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yapılan obüs atışlarından detaylar Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Telabyad çevresindeki terör hedeflerine obüs atışları yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:34 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yapılan obüs atışlarından detaylar Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Telabyad çevresindeki terör hedeflerine obüs atışları yapıldı.
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