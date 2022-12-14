TSK'dayken PKK'ya düzenlediği operasyonlarla gündeme gelen komutan Azerbaycan ordusuna geçti - Son Dakika
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TSK'dayken PKK'ya düzenlediği operasyonlarla gündeme gelen komutan Azerbaycan ordusuna geçti

14.12.2022 15:55

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığı zamanlarda PKK'ya ağır darbeler indirilmesinde önemli rol oynayan komutanlar arasında yer alan Bahtiyar Ersay, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un danışmanı olduktan sonra ilk kez üniformayla görüntülendi.

FETÖ terör örgütünün hain kumpasları sırasında mağdur edilen askerler arasında yer alan Bahtiyar Ersay'la ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Ersay 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından YAŞ kararı ile terfi ettirilerek yeniden göreve başladı.

PKK'YA KAN KUSTURDU

PKK'ya karşı büyük başarılar kazanan, özellikle Kaletepe'de düzenlediği operasyonla gündeme gelen Ersay Paşa son olarak Azerbaycan Görev Grup Komutanı olarak görev yapıyordu.

DANIŞMANLIK YAPACAK

Korgeneral Bahtiyar Ersay, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un danışmanı oldu. Ersay bu göreve atandıktan sonra ilk kez Azerbaycan üniformasıyla görüntülendi. O görüntüleri Azerbaycanlı gazeteci Nigar İbrahimova paylaştı.

ÜNİFORMASINI GİYDİ

İbrahimova, paylaşımında "Azerbaycan Savunma Bakanı Danışmanı olarak atanan Korgeneral Bahtiyar Ersay Paşamız Azerbaycan Ordu üniforması giyerek görevine başladı." ifadelerine yer verdi.

TSK'dayken PKK'ya kan kusturan komutan Azerbaycan ordusuna geçti, üniformasını ilk kez giydi
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SON DAKİKA: TSK'dayken PKK'ya düzenlediği operasyonlarla gündeme gelen komutan Azerbaycan ordusuna geçti - Son Dakika
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