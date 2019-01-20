Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Zeytin Dalı Harekatı'nın Yıl Dönümünde Klip
31 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Zeytin Dalı Harekatı'nın yıl dönümünde klipANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın 1.yıl dönümüne özel klip yayınlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
'nden Zeytin
Dalı Harekatı'nın yıl dönümünde klip
ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın 1.yıl dönümüne özel klip yayınlandı. Klip "Zeytin Dalı Harekatı şehitlerimizi rahmet ve minnet; gazilerimizi şükranla anıyoruz" notuyla paylaşıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:29 Kaynak: İHA
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