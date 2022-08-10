Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'ıin şehit olduğu haberini Atakent Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer verdi. Şehidin babası Erol Şimşek ile üvey annesi Şenay Şimşek, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Ailenin yakınları ve komşuları taziye için şehit evine gelmeye başladı.Bekar olan 6 kardeşin en büyüğü şehit Mahsun Şimşek'in cenazesi, yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

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