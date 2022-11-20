MSB'den milyonları duygulandıran paylaşım! F-16'lar Ecrin ve Yağmur için vurdu

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü meydana gelen bombalı saldırı 6 vatandaşımızı hayattan kopardı. 81 kişinin yaralandığı terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında Yağmur ve Ecrin de vardı.

YAĞMUR VE ECRİN BOMBALI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Saldırıda annesiyle birlikte can veren oyuncu Nureddin Uçar'ın kızı Yağmur Uçar henüz 15 yaşındaydı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli Yusuf Meydan ve küçük kızı Ecrin de terörün kurbanı oldu.

BAKANLIKTAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı başlattı. Terör örgütü YPG/ PKK'ya ait mevziler bombalanırken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yaptığı paylaşımda herkesi duygulandırdı.

FÜZELERDE YAĞMUR VE ECRİN İSMİ

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Yağmur ve Ecrin'i unutmayan bakanlık, paylaşımında harekattan görüntülerin yer aldığı videoyu yayınladı. Videoda füzelerin üzerinde Yağmur ve Ecrin isimlerinin yer aldığı görülürken, çocuk katillerinden hesap sorulacağı vurgulandı.

"DÜNYALAR TATLISI ECRİN VE YAĞMUR'U BİZDEN AYIRDILAR"

MSB, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü! Görmek istemeyenler olsa da terör örgütü PKK/YPG bu coğrafyada bebekleri ve çocukları acımasızca katletmeye devam ediyor. Son olarak dünyalar tatlısı Ecrin ve Yağmur'u bizlerden ayırdılar. Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz!"