MSB'den milyonları duygulandıran paylaşım! F-16'lar Ecrin ve Yağmur için vurdu - Son Dakika
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MSB'den milyonları duygulandıran paylaşım! F-16'lar Ecrin ve Yağmur için vurdu

20.11.2022 18:31

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı hava harekatı sürerken, Milli Savunma Bakanlığı Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Twitter hesabından duygulandıran bir paylaşımda bulundu. Taksim'deki bombalı saldırıda yaşamını yitiren Yağmur ve Ecrin'i unutmayan bakanlık, terör mevzilerinin füzelerle vurulduğu görüntüleri paylaşarak, "Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Videodaki füzelerin üzerinde Yağmur ve Ecrin yazması dikkat çekti.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü meydana gelen bombalı saldırı 6 vatandaşımızı hayattan kopardı. 81 kişinin yaralandığı terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında Yağmur ve Ecrin de vardı.

F-16'lar Ecrin ve Yağmur için vurdu! MSB'den milyonları duygulandıran paylaşım

YAĞMUR VE ECRİN BOMBALI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Saldırıda annesiyle birlikte can veren oyuncu Nureddin Uçar'ın kızı Yağmur Uçar henüz 15 yaşındaydı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli Yusuf Meydan ve küçük kızı Ecrin de terörün kurbanı oldu.

F-16'lar Ecrin ve Yağmur için vurdu! MSB'den milyonları duygulandıran paylaşım

BAKANLIKTAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı başlattı. Terör örgütü YPG/ PKK'ya ait mevziler bombalanırken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yaptığı paylaşımda herkesi duygulandırdı.

FÜZELERDE YAĞMUR VE ECRİN İSMİ

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Yağmur ve Ecrin'i unutmayan bakanlık, paylaşımında harekattan görüntülerin yer aldığı videoyu yayınladı. Videoda füzelerin üzerinde Yağmur ve Ecrin isimlerinin yer aldığı görülürken, çocuk katillerinden hesap sorulacağı vurgulandı.

"DÜNYALAR TATLISI ECRİN VE YAĞMUR'U BİZDEN AYIRDILAR"

MSB, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü! Görmek istemeyenler olsa da terör örgütü PKK/YPG bu coğrafyada bebekleri ve çocukları acımasızca katletmeye devam ediyor. Son olarak dünyalar tatlısı Ecrin ve Yağmur'u bizlerden ayırdılar. Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz!"

F-16'lar Ecrin ve Yağmur için vurdu! MSB'den milyonları duygulandıran paylaşım
YORUMLAR (1)
  • Selmani Kolcu: ALLAH CC devletimize zeval vermesin... Kaybettigimiz kardeşlerimize ALLAH CC rahmet etsin Ailelerine sabırlar versin... Birazda olsa bu paylaşım gönüllerimize su serpti... Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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Milli Savunma Bakanlığı, İstiklal Caddesi, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB'den milyonları duygulandıran paylaşım! F-16'lar Ecrin ve Yağmur için vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB'den milyonları duygulandıran paylaşım! F-16'lar Ecrin ve Yağmur için vurdu - Son Dakika
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