Kıbrıs şehidine 48 yıl sonra mezar yapılıp, tören düzenlendi - Son Dakika
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Kıbrıs şehidine 48 yıl sonra mezar yapılıp, tören düzenlendi

29.07.2022 16:38

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 1974'te başlattığı 'Kıbrıs Barış Harekatı'nda batan gemide şehit olan İskenderunlu Hasan Bayraktar için ailesinin girişimleriyle sembolik mezar yapılıp, şehit töreni düzenlendi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 1974'te başlattığı 'Kıbrıs Barış Harekatı'nda batan gemide şehit olan İskenderunlu Hasan Bayraktar için ailesinin girişimleriyle sembolik mezar yapılıp, şehit töreni düzenlendi.

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında batan TCG Kocatepe Muhribi'nde şehit olan 54 askerden biri olan er Hasan Bayraktar'ın Hatay'ın İskenderun ilçesindeki ailesi, mezar yapılması için TSK'ya başvurdu. Akdeniz'de cenazesi bulunamayan şehit asker için TSK tarafından 48 yıl sonra İskenderun Şehitliği'nde sembolik mezar yapılıp, tören düzenlendi. Şehit törenine İskenderun Kaymakam Vekili Payas Kaymakamı Polat Kara, 39'uncu Mekanize Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Murat Fırat,  Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile askeri ve sivil erkan, STK temsilcileri, Gaziler Derneği ile şehidin ailesi katıldı.

DUALAR OKUNDUTörende şehidin biyografisi okundu. Ardından şehidin kabrine ailesi ve protokol üyeleri tarafından toprak atıldı. Üç pare atış yapılan törende, Şehit Hasan Bayraktar ve tüm şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim ile dualar okundu. Şehit Bayraktar'ın kardeşleri ile yakınları, tören sonrası mezarı başında bir araya gelerek dua etti.

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Kaynak: DHA

Kıbrıs Barış Harekatı, Hasan Bayraktar, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıbrıs şehidine 48 yıl sonra mezar yapılıp, tören düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıbrıs şehidine 48 yıl sonra mezar yapılıp, tören düzenlendi - Son Dakika
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