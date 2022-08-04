Mehmetçik, Karabağ'ın mayınlardan temizliğinde Azerbaycan'a desteğini sürdürüyor - Son Dakika
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Mehmetçik, Karabağ'ın mayınlardan temizliğinde Azerbaycan'a desteğini sürdürüyor

04.08.2022 11:34
Mehmetçik, Karabağ'ın mayınlardan temizliğinde Azerbaycan'a desteğini sürdürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerin mayınlardan temizlenmesi çalışmalarında Azerbaycan'a desteğini sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerin mayınlardan temizlenmesi çalışmalarında Azerbaycan'a desteğini sürdürüyor.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerde geçmişte "mayın tarlası"na dönen alanlar, uzman ekiplerin titiz çalışmasıyla patlayıcılardan arındırılıyor.

Bölgede, işgal döneminde Ermenistan tarafından döşenen 100 binlerce mayın olduğu biliniyor. Kurtarılan bölgede kapsamlı imar ve altyapı çalışmaları sürdüren Azerbaycan hükümetinin öncelikli hedefi mayınların temizlenmesi. TSK'nin ÖMAT timleri de bu faaliyetlere katkı sunuyor.

Azerbaycan'a Aralık 2020'de görevlendirilen ÖMAT timleri, Hocavend bölgesinde mayın arama ve imha faaliyetleri yürütüyor.

AA muhabirleri, Hocavend'in Hadrut kasabasında ÖMAT timlerinin mayın arama faaliyetlerini görüntüledi.

ÖMAT timleri, işleri zor ve tehlikeli olmasına rağmen kardeş ülke Azerbaycan'a destek olmak için yaklaşık 1,5 yıldır sabır, titizlik ve sorumlulukla yorulmadan görev yapıyor.

Arama ve temizlik çalışmalarını mayın şüphesi bulunan ekin alanlarında sürdüren ÖMAT timleri, alandaki metal yoğunluğunu sıfıra indirecek şekilde çalışıyor.

Güvenlik önlemleri altında yapılan mayın arama çalışması elle, şişle ve detektörle yapılıyor, aramalarda özel eğitimli köpekler de kullanılıyor.

ÖMAT timleri, işgalden kurtarılan Cebrayıl ve Ağdam bölgelerinde de mayın arama ve imha faaliyetleri gerçekleştirmişti.

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Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmetçik, Karabağ'ın mayınlardan temizliğinde Azerbaycan'a desteğini sürdürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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