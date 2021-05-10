Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, NATO tatbikatına katılmak için Romanya'ya hareket etti

Çorlu'da bulunan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurları Romanya'da yapılacak olan Steadfast Defender 2021 Alarm ve Yığınaklama NATO Tatbikatına katılmak üzere Romanya'ya intikale geçen askeri birlikler gün boyu Çorlu'daki kışladan çıkış yaptı.

120 ARAÇLIK KONVOY DA HAZIR

İlk gün toplamda 120 aracın yer alacağı intikalde 19 Mayıs 2021 tarihinde de 120 araçlık bir konvoy yine Çorlu'dan hareket edecek ve Romanya'da yapılacak olan NATO tatbikatına katılacak.

POLİS DE GEÇİŞ SIRASINDA TEDBİR ALDI

Kopsavaş Kışlası'ndan çıkışları sırasında marşlar ve yine aynı kışlada yer alan askerlerin alkışları ve tören mangasının selamıyla uğurlanan konvoyun geçiş güzergahında polis ekipleri de tedbir aldı.