MSB'den "Seçim günü TSK zırhlı araç ve personelinin hazır bulundurulması" iddialarına cevap: Manipülatif ve gerçek dışı

Cem Yılmaz, seçimlerde oy vereceği ismi açık açık ilan etti! Gençlere de bir çağrısı var

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı'nın seçim günü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) zırhlı araç ve personelinin, valilerce "gerek görülmesi" halinde kullanılması üzere hazır bulundurulmasını istediğini söyledi. İlgili belgeyi paylaşan Bakan, "Savaşa mı gidiyoruz? Seçime mi gidiyoruz? Nedir bu? TSK'nın zırhlı araçlarına, personeline bir seçim sahtı mahallinde GAMER, İçişleri Bakanlığı niye ihtiyaç duyar?" diye sordu. Bakan, valilere ve TSK'ya, "Suça ortak olmayın" diye seslendi.

MSB'DEN İDDİALARA YANIT

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve komutanlarının seçimle ilişkilendirilmesi, güncel politik tartışmaların içine çekilmeye çalışılması, ülkemizin birlik, bütünlük ve güvenliği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar personelinin en hafif tabiriyle emeğine saygısızlıktır." ifadesine yer verildi.

MANİPÜLATİF VE GERÇEK DIŞI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda çeşitli mecralarda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Komuta Kademesini "siyasi emellerine alet etmek isteyenler tarafından yapılan manipülatif ve gerçek dışı" haber ve yorumlara rastlandığı belirtildi.

"EN HAFİF TABİRİYLE SAYGISIZLIK"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve komutanlarının seçimle ilişkilendirilmesinin, güncel politik tartışmaların içine çekilmeye çalışılmasının ülkenin birlik, bütünlük ve güvenliği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar personelinin emeğine "en hafif tabiriyle saygısızlık" olarak nitelendirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla kendisine verilen her türlü görevi büyük bir başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik söylemlerden uzak durulması, günlük polemiklerin dışında tutulması asil milletimizin yüksek menfaatleri gereğidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Komuta Kademesi ve personeli bir bütün olarak, yurt içinde ve sınır ötesinde ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için karada, denizde ve havada, her türlü arazi ve iklim koşullarında faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir."