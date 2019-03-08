Son Dakika Haberleri: Türk Silahlı Kuvvetleri, Soçi Zirvesi'nde Varılan Mutabakat Çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma...

Türk Silahlı Kuvvetleri, Soçi Zirvesi'nde Varılan Mutabakat Çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma...

38 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri, Soçi Zirvesi'nde varılan mutabakat çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde devriye faaliyetine başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Soçi Zirvesi'nde Varılan Mutabakat Çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma..., System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri, Soçi Zirvesi'nde varılan mutabakat çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde devriye faaliyetine başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:26 Kaynak: AA

İdlib, Soçi, TSK, Güncel
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