Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye operasyonunda hangi silahları kullanıyor?
1 saat önce
Küresel Ateş Gücü'nün belirlediği en güçlü ordu sıralamasında 9. Sırada yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonda hangi silahları kullanıyor ?
Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı tüm şiddetiyle devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı operasyonun 8. gününde "637 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün yaptığı konuşmada, Harekat Münbiç'ten Irak sınırına ulaşana dek sürecek dedi.
Peki Küresel Ateş Gücünün belirlediği en güçlü ordu sıralamasında 9. sırada yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonda hangi silahları kullanıyor ?
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:27
Suriye Ordusu, Amerika'nın Münbiç'teki üssüne girdi Ankara'ya gelen Pompeo'dan küstah Türkiye ve Erdoğan açıklaması Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Türkiye'ye yaptırım uygulamak, bölgede savaşmaktan daha iyi Barış Pınarı'ndan hareketli saatler! Teröristlere ait İHA düşürüldü, füze rampası ele geçirildi