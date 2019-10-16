Son Dakika Haberleri: Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye operasyonunda hangi silahları kullanıyor?
Son Dakika Dünya Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye operasyonunda hangi silahları kullanıyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye operasyonunda hangi silahları kullanıyor?

1 saat önce

Küresel Ateş Gücü'nün belirlediği en güçlü ordu sıralamasında 9. Sırada yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonda hangi silahları kullanıyor ?

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye operasyonunda hangi silahları kullanıyor?, System.String[]

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı tüm şiddetiyle devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı operasyonun 8. gününde "637 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün yaptığı konuşmada, Harekat Münbiç'ten Irak sınırına ulaşana dek sürecek dedi.


Peki Küresel Ateş Gücünün belirlediği en güçlü ordu sıralamasında 9. sırada yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonda hangi silahları kullanıyor ?

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Suriye, TSK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:27 
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