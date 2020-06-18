Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki teröristlere yönelik... - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki teröristlere yönelik...
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nun geçen yaklaşık 36 saati içinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef top, Fırtına obüsü, ÇNRA'nın yanı sıra SİHA ve F-16'lardan yapılan atışlarla imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nun geçen yaklaşık 36 saati içinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef top, Fırtına obüsü, ÇNRA'nın yanı sıra SİHA ve F-16'lardan yapılan atışlarla imha edildi. Komandoların, yer yer 1900 metre ve üzeri yüksekliğe ulaşan zorlu arazi koşullarındaki hava hücum harekatı başarıyla sürerken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kaplan Operasyonu gayet güzel şekilde gidiyor. Aynı ciddiyet ve kararlılıkla devam edip inşallah başarılı bir şekilde bu operasyonu da sonlandıracağız" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 09:40 Kaynak: İHA
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